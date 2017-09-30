Ночные заморозки до 3 градусов ожидаются по юго-западу Беларуси 1 октября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до 3 градусов ожидаются по юго-западу Беларуси ночью 1 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь.