Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путину в лифте объяснили, за что на него «гонит» Литва
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Эрмитажные коты нашли новый дом
11:32 (мск), источник: БЕЛТА

Ночные заморозки до 3 градусов ожидаются по юго-западу Беларуси 1 октября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до 3 градусов ожидаются по юго-западу Беларуси ночью 1 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 763 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: БЕЛТА

В воскресенье будет облачно, по западу страны — с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов выше нуля, по юго-западной половине страны местами прогнозируются заморозки до нуля — минус 3. Днем будет 8−13 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 15.

В понедельник, 2 октября, на большей части территории страны ожидаются заморозки до нуля — 3 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Следователи установили личность женщины, найденной мертвой у вокзала
Свадьба Баскова и Лопыревой не состоится из-за смерти
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Минфин Украины призвал бороться с зависимостью страны от МВФ
Трамп назначил Тиллерсона ответственным за санкции против России
Чего добилась Россия за два года военной операции в Сирии
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа
Спорт
Ушла эпоха: умерла великая фигуристка Людмила Белоусова Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка Европы и мира, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, скончалась в пятницу на 82-м году жизни
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь