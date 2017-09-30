Ночные заморозки до 3 градусов ожидаются по юго-западу Беларуси 1 октября
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до 3 градусов ожидаются по
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до 3 градусов ожидаются по
В воскресенье будет облачно, по западу страны — с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается восточный слабый.
Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов выше нуля, по
В понедельник, 2 октября, на большей части территории страны ожидаются заморозки до нуля — 3 градусов.