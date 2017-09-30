Шакутин и Воробей объединились с россиянами

Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье». Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу на сайте Кабмина.
В состав территории войдут с российской стороны национальный парк «Себежский» (Псковская область), с белорусской — республиканские ландшафтные заказники «Красный Бор» и «Освейский» (Витебская область).
Как сообщается, подписание и реализация соглашения «будут способствовать сохранению биологического разнообразия в смежных приграничных регионах, углублению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды».
Отмечено, что «сохранение уникальных природных ландшафтно-озёрных комплексов Витебского поозерья и Себежского поозерья, охрану обитающих здесь диких животных и растений, в том числе относящихся к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Беларусь, можно обеспечить только объединёнными усилиями государств, имеющих общие границы в этом регионе».