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11:29 (мск), источник: Ежедневник.by

Шакутин и Воробей объединились с россиянами

Ландшафтный заказник «Красный Бор», на территории которого действует охотхозяйство бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья, вошел в объединенную приграничную природную территорию «Заповедное Приозерье».

Источник: Ежедневник.by

Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье». Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу на сайте Кабмина.

В состав территории войдут с российской стороны национальный парк «Себежский» (Псковская область), с белорусской — республиканские ландшафтные заказники «Красный Бор» и «Освейский» (Витебская область).

Как сообщается, подписание и реализация соглашения «будут способствовать сохранению биологического разнообразия в смежных приграничных регионах, углублению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды».

Отмечено, что «сохранение уникальных природных ландшафтно-озёрных комплексов Витебского поозерья и Себежского поозерья, охрану обитающих здесь диких животных и растений, в том числе относящихся к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Беларусь, можно обеспечить только объединёнными усилиями государств, имеющих общие границы в этом регионе».

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