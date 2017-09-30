Шакутин и Воробей объединились с россиянами

Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье». Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу на сайте Кабмина.

В состав территории войдут с российской стороны национальный парк «Себежский» (Псковская область), с белорусской — республиканские ландшафтные заказники «Красный Бор» и «Освейский» (Витебская область).

Как сообщается, подписание и реализация соглашения «будут способствовать сохранению биологического разнообразия в смежных приграничных регионах, углублению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды».