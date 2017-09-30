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12:02 (мск), источник: Prokazan.ru

«Зато без фамилий». Нюша рассказала, как чиновники Татарстана погуляли на ее свадьбе

Среди гостей числились мэр Бугульмы, заммэра Казани и министр спорта РТ.

Певица Нюша вчера, в эфире передачи «Вечерний Ургант» раскрыла подробности своей свадьбы на Мальдивах с генеральным советником президента международной федерации университетского спорта Игорем Сивовым.

Певица рассказала, что сделала мужу творческий подарок: исполнила песню Хании Фархи на татарском языке.

 — Достаточно легко получилось, потому что мне этого хотелось. Он (Игорь Сивов — прим. ред.) вообще не ожидал.

О высокопоставленных гостях на свадьбе первым упомянул Дмитрий Хрусталев, который, как оказалось, работал на мероприятии тамадой.

 — Это лучшая свадьба, которую я вел! Среди гостей мэр Бугульмы, зам мэра Казани, министр спорта Татарстана! — поделился Хрусталев. Затем, смутившись тем, что раскрыл завесу тайны добавил, что «зато без фамилий».

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Кроме высокопоставленных гостей на одном берегу оказались и мировые знаменитости. «Крутой» остров заманил своими развлечениями Пэрис Хилтон и Леонардо Ди Каприо. Однако Нюша подчеркнула, что не стала подходить к отдыхающим звездам из уважения.

В завершении Нюша бросила незамужним девушкам из зала свадебный букет. Среди потенциальных «невест» была и Алла Михеева. Однако букет прилетел в руки девушки из зала Анастасии, а поздравления получил ее молодой человек Сережа.

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