«Зато без фамилий». Нюша рассказала, как чиновники Татарстана погуляли на ее свадьбе

Певица Нюша вчера, в эфире передачи «Вечерний Ургант» раскрыла подробности своей свадьбы на Мальдивах с генеральным советником президента международной федерации университетского спорта Игорем Сивовым.

Певица рассказала, что сделала мужу творческий подарок: исполнила песню Хании Фархи на татарском языке.

— Достаточно легко получилось, потому что мне этого хотелось. Он (Игорь Сивов — прим. ред.) вообще не ожидал.

О высокопоставленных гостях на свадьбе первым упомянул Дмитрий Хрусталев, который, как оказалось, работал на мероприятии тамадой.

— Это лучшая свадьба, которую я вел! Среди гостей мэр Бугульмы, зам мэра Казани, министр спорта Татарстана! — поделился Хрусталев. Затем, смутившись тем, что раскрыл завесу тайны добавил, что «зато без фамилий».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pbSYTlE3ILY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме высокопоставленных гостей на одном берегу оказались и мировые знаменитости. «Крутой» остров заманил своими развлечениями Пэрис Хилтон и Леонардо Ди Каприо. Однако Нюша подчеркнула, что не стала подходить к отдыхающим звездам из уважения.