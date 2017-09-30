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22:30 (мск), источник: Моя Планета

Маламут Фил покорил пользователей сайта знакомств

Аляскинский маламут Фил, который был шафером на свадьбе своего хозяина, теперь занялся поиском собственного счастья и зарегистрировался в приложении для романтических знакомств Tinder.

Хозяин Фила создал для него, пожалуй, один из лучших профилей в приложении. Надевший галстук-бабочку маламут теперь ищет любовь всей своей жизни сразу в Бостоне и Лос-Анджелесе, надеясь удвоить шансы найти идеальную пару.

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Не удивительно, что Фил оказался весьма популярен у противоположного пола, о чем говорят опубликованные хозяином пса скриншоты переписок. Так, одна из пользователей написала: «Какой хороший мальчик». И действительно, Фил считает себя «самым хорошим мальчиком», пишет Bored Panda.

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Портал не исключает, что Фил является самым достойным джентльменом в Tinder и обязательно сойдется с той, кто любит кости, почесывание за ушами и длинные прогулки в парке.

Это не первая попытка Фила в виртуальном общении. Ранее у него также появились профили в Instagram и YouTube.

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