Жители Рощино хотят назвать лес именем Путина, чтобы спасти его от вырубки

Жители поселка Рощино предлагают назвать именем Владимира Путина лесопарковую зону на границе памятника природы Ужовский бор, на которой идет активная вырубка деревьев. С инициативой назвать сквер именем Путина выступила местный депутат Татьяна Дегтярева.

«Мы решили защитить наш бор, предложив назвать его именем главы государства. А в его день рождения, 7 октября, высадить вместо вырубленных деревьев саженцы», — рассказывает депутат.