Жители Рощино хотят назвать лес именем Путина, чтобы спасти его от вырубки
Депутаты и неравнодушные граждане попросили присвоить лесу статус лесопарка и имя президента.
Депутаты и неравнодушные граждане попросили присвоить лесу статус лесопарка и имя президента.
Жители поселка Рощино предлагают назвать именем Владимира Путина лесопарковую зону на границе памятника природы Ужовский бор, на которой идет активная вырубка деревьев. С инициативой назвать сквер именем Путина выступила местный депутат Татьяна Дегтярева.
«Мы решили защитить наш бор, предложив назвать его именем главы государства. А в его день рождения, 7 октября, высадить вместо вырубленных деревьев саженцы», — рассказывает депутат.
В настоящее время депутаты и неравнодушные граждане написали обращение в аппарат президента, а также подали заявление в прокуратуру и полицию.