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12:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жители Рощино хотят назвать лес именем Путина, чтобы спасти его от вырубки

Депутаты и неравнодушные граждане попросили присвоить лесу статус лесопарка и имя президента.

Жители поселка Рощино предлагают назвать именем Владимира Путина лесопарковую зону на границе памятника природы Ужовский бор, на которой идет активная вырубка деревьев. С инициативой назвать сквер именем Путина выступила местный депутат Татьяна Дегтярева.

«Мы решили защитить наш бор, предложив назвать его именем главы государства. А в его день рождения, 7 октября, высадить вместо вырубленных деревьев саженцы», — рассказывает депутат.

В настоящее время депутаты и неравнодушные граждане написали обращение в аппарат президента, а также подали заявление в прокуратуру и полицию.

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