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11:35 (мск), источник: ТАСС

МЧС предупредило о заморозках в Крыму 1—3 октября

В регионе действует штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 22 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 763 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Заморозки до 2 градусов ниже нуля ожидаются в Крыму с 1 по 3 октября 2017 года, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.

«1, 2, 3 октября ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки [от] 0 [до]… 2 градусов [ниже нуля]», — говорится в сообщении.

По данным Крымского гидрометцентра, в субботу температура воздуха на полуострове днем составит 14−17 градусов выше нуля.

В МЧС также напоминают, что в регионе действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 22 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра до 27 м/с с 25 по 29 сентября была приостановлена работа Керченской паромной переправы — основной транспортной артерии, соединяющей Крымский полуостров с материковой Россией. В настоящее время паромы отправляются по фактической погоде.

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