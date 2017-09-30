МЧС предупредило о заморозках в Крыму 1—3 октября

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Заморозки до 2 градусов ниже нуля ожидаются в Крыму с 1 по 3 октября 2017 года, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.

«1, 2, 3 октября ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки [от] 0 [до]… 2 градусов [ниже нуля]», — говорится в сообщении.

По данным Крымского гидрометцентра, в субботу температура воздуха на полуострове днем составит 14−17 градусов выше нуля.

В МЧС также напоминают, что в регионе действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 22 м/с.