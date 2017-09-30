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11:41 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Виктор Назаров принял участие в акции поддержки Большереченского зоопарка

Сегодня эфир местного телеканала полностью посвящен сельскому зверинцу.

Виктор Назаров поблагодарил неравнодушных омичей за помощь Большереченскому зоопарку. Он считает, что главная задача — это показать зверей детям, дать им возможность ощутить слияние с природой.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— К сожалению, многие городские дети уже даже не знают, откуда берётся молоко, просто потому что никогда не видели живой коровы, а о животных узнают по телевизору и из книг. Когда дети вместе со взрослыми подходят к животным, поверьте — это совсем другие ощущения. Они быстрее и лучше всё осознают и впитывают.

Глава региона уверен, что в скором времени омский зоопарк удастся превратить в современный научно-познавательный детский центр, где можно не только посмотреть на животных, но и послушать интересные лекции специалистов, узнать новую информацию и отдохнуть.

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В рамках сегодняшнего телемарафона проходит розыгрыш сувенирной продукции зоопарка и тур в Большеречье.

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