Губернатор Виктор Назаров принял участие в акции поддержки Большереченского зоопарка
Сегодня эфир местного телеканала полностью посвящен сельскому зверинцу.
Сегодня эфир местного телеканала полностью посвящен сельскому зверинцу.
Виктор Назаров поблагодарил неравнодушных омичей за помощь Большереченскому зоопарку. Он считает, что главная задача — это показать зверей детям, дать им возможность ощутить слияние с природой.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— К сожалению, многие городские дети уже даже не знают, откуда берётся молоко, просто потому что никогда не видели живой коровы, а о животных узнают по телевизору и из книг. Когда дети вместе со взрослыми подходят к животным, поверьте — это совсем другие ощущения. Они быстрее и лучше всё осознают и впитывают.
Глава региона уверен, что в скором времени омский зоопарк удастся превратить в современный
В рамках сегодняшнего телемарафона проходит розыгрыш сувенирной продукции зоопарка и тур в Большеречье.