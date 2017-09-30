Губернатор Виктор Назаров принял участие в акции поддержки Большереченского зоопарка

— К сожалению, многие городские дети уже даже не знают, откуда берётся молоко, просто потому что никогда не видели живой коровы, а о животных узнают по телевизору и из книг. Когда дети вместе со взрослыми подходят к животным, поверьте — это совсем другие ощущения. Они быстрее и лучше всё осознают и впитывают.