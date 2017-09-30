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12:20 (мск), источник: Informburo.kz

В МОН РК пообещали доработать скандальный учебник по русскому языку

Советник министра образования и науки РК Майраш Такенова призвала родителей учеников Уральска довериться МОН по поводу разработки новой программы обучения.

Источник: Informburo.kz

Учебники по русскому языку для седьмых классов пообещали пересмотреть и доработать. Об этом стало известно на общем родительском собрании в Уральске, в котором участвовала комиссия из МОН РК, сообщает портал «Мой Город».

Родители снова высказывали своё недовольство по содержанию учебника. Они предложили исключить его из обязательной программы по русскому языку и изучать на факультативных и дополнительных уроках.

По словам директора республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль Каримовой, авторы готовы пересмотреть и доработать учебники.

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«Доработка новых учебников будет длиться до марта 2018 года, и все предложения и замечания будут пересмотрены, — пояснила Бейбиткуль Каримова.

Как рассказала советник министра образования и науки РК Майраш Такенова, изменённые учебники являются примером новой программы обучения.

«Я являюсь не только советником, но и бабушкой. Мой внук не так давно пошёл в школу. И мы учимся по учебникам с обновлённым содержанием. Вот когда начались занятия, я скажу откровенно, я хваталась за голову и думала, как же он сможет учиться по учебникам, в которых ничего не понятно. Но через месяц мой внук стал читать слова не по слогам, а сразу блоками. И тогда я поняла, что это новая методика, которая идёт в ногу со временем. И там настолько всё рассчитано, что, думаю, никому не стоит волноваться, а только лишь довериться министерству образования по поводу разработки новой программы обучения», — рассказала Майраш Такенова.

Филологи не разделили мнение возмущённых родителей. Они уверяют, что такой учебник способствует развитию критического мышления у детей.

«Новый учебник построен по новой программе. Он формально даёт новый подход. Грамматические темы, которые должны быть изучены, там есть. В каждой теме дополнительно изучается определённая грамматическая тема», — сказала профессор Евразийского национального университета им. Гумелёва Евгения Журавлёва.

31 августа члены экспертной комиссии в МОН РК высказали свою точку зрения на то, для чего в новом учебнике русского языка 7 класса появились нестандартные задания.

В конце августа родители семиклассников раскритиковали новый учебник 7 класса по русскому языку автора Зинаиды Сабитовой. Родители посчитали, что автор учебника много внимания уделяет темам, которые относятся не к русскому языку, а к другим школьным предметам. В частности, критика прозвучала по поводу содержания учебника о генетически модифицированных продуктах или о влиянии климата на национальный характер человека. Неоправданно большое внимание в пособии уделяется и социальным сетям и компьютерной терминологии, считает родительница.

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