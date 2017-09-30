Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путину в лифте объяснили, за что на него «гонит» Литва
Любовь к соленому объяснили научно
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Эрмитажные коты нашли новый дом
11:49 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Платформы станций метро «Фили» и «Студенческая» откроют 1 октября

Реконструкцию платформ станций «Фили» и «Студенческая» Филевской линии метро завершили раньше срока. Для пассажиров их откроют уже 1 октября.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работы проводились в два этапа. Сначала к 30 июня обновили платформы по направлению из центра, затем реконструкция проводилась по направлению в центр.

Видео
Станция метро «Хорошевская» готова уже на 90%

Платформы выстроены заново из современных износостойких материалов, срок эксплуатации которых составит 50 лет. Они облицованы гранитом с тактильной плиткой для слабовидящих. На путевых стенах установлены стеклянные витражи, а сверху сделаны навесы со светодиодным освещением. Также на станциях размещено новое навигационное оборудование в виде лайтбоксов.

Проект ремонта Филевской линии московского метро — один из крупнейших на сегодняшний день, рассказал первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, в порядок приводят участок линии от «Студенческой» до «Кунцевской», где подобные работы не проводились в течение 60 лет. «Обустройство новых платформ и их техническое перевооружение поможет сократить интервалы движения поездов на этом участке линии метро с четырех до трех минут и повысить парность поездов с 15 до 22 в час», — добавил Дмитрий Дощатов.

Полностью реконструкцию Филевской линии завершат к середине 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Минфин Украины призвал бороться с зависимостью страны от МВФ
Трамп назначил Тиллерсона ответственным за санкции против России
Чего добилась Россия за два года военной операции в Сирии
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа
Спорт
Ушла эпоха: умерла великая фигуристка Людмила Белоусова Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка Европы и мира, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, скончалась в пятницу на 82-м году жизни
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь