Платформы станций метро «Фили» и «Студенческая» откроют 1 октября
Реконструкцию платформ станций «Фили» и «Студенческая» Филевской линии метро завершили раньше срока. Для пассажиров их откроют уже 1 октября.
Реконструкцию платформ станций «Фили» и «Студенческая» Филевской линии метро завершили раньше срока. Для пассажиров их откроют уже 1 октября.
Работы проводились в два этапа. Сначала к 30 июня обновили платформы по направлению из центра, затем реконструкция проводилась по направлению в центр.
Платформы выстроены заново из современных износостойких материалов, срок эксплуатации которых составит 50 лет. Они облицованы гранитом с тактильной плиткой для слабовидящих. На путевых стенах установлены стеклянные витражи, а сверху сделаны навесы со светодиодным освещением. Также на станциях размещено новое навигационное оборудование в виде лайтбоксов.
Проект ремонта Филевской линии московского метро — один из крупнейших на сегодняшний день, рассказал первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
По его словам, в порядок приводят участок линии от «Студенческой» до «Кунцевской», где подобные работы не проводились в течение 60 лет. «Обустройство новых платформ и их техническое перевооружение поможет сократить интервалы движения поездов на этом участке линии метро с четырех до трех минут и повысить парность поездов с 15 до 22 в час», — добавил Дмитрий Дощатов.
Полностью реконструкцию Филевской линии завершат к середине 2018 года.