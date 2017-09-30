Платформы станций метро «Фили» и «Студенческая» откроют 1 октября

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работы проводились в два этапа. Сначала к 30 июня обновили платформы по направлению из центра, затем реконструкция проводилась по направлению в центр.

Платформы выстроены заново из современных износостойких материалов, срок эксплуатации которых составит 50 лет. Они облицованы гранитом с тактильной плиткой для слабовидящих. На путевых стенах установлены стеклянные витражи, а сверху сделаны навесы со светодиодным освещением. Также на станциях размещено новое навигационное оборудование в виде лайтбоксов.

Проект ремонта Филевской линии московского метро — один из крупнейших на сегодняшний день, рассказал первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, в порядок приводят участок линии от «Студенческой» до «Кунцевской», где подобные работы не проводились в течение 60 лет. «Обустройство новых платформ и их техническое перевооружение поможет сократить интервалы движения поездов на этом участке линии метро с четырех до трех минут и повысить парность поездов с 15 до 22 в час», — добавил Дмитрий Дощатов.