В Новосибирске мужчина заплатил по счетам, боясь за свой картофель
Общий долг превысил 80 тысяч рублей.
Общий долг превысил 80 тысяч рублей.
Житель Калининского района задолжал за услуги ЖКХ крупную сумму. Он расплатился по ним только тогда, когда арестовали его картофель.
«Должностные лица сообщили ему, что арестовывают товар в счёт погашения задолженности, что вызывало у неплательщика бурю негодования. Осознав безысходность ситуации и перспективу расставания с картошкой, должник незамедлительно на месте погасил задолженность в полном объёме», — УФССП по Новосибирской области.
Мужчина 40 лет в общей сложности задолжал около 80 тысяч. Ранее он уклонялся от встреч с приставами. Осенью сотрудники выяснили, что сибиряк планирует заработать на продаже лука и картофеля и заставили его заплатить по счетам.