В Новосибирске мужчина заплатил по счетам, боясь за свой картофель

Житель Калининского района задолжал за услуги ЖКХ крупную сумму. Он расплатился по ним только тогда, когда арестовали его картофель.

«Должностные лица сообщили ему, что арестовывают товар в счёт погашения задолженности, что вызывало у неплательщика бурю негодования. Осознав безысходность ситуации и перспективу расставания с картошкой, должник незамедлительно на месте погасил задолженность в полном объёме», — УФССП по Новосибирской области.