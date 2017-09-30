Рустам Минниханов опубликовал фото с открытия парка «Ушковские острова»
Президент Татарстана находится с визитом в Менделеевске, где отмечается 50-летний юбилей города.
Президент Татарстана находится с визитом в Менделеевске, где отмечается 50-летний юбилей города.
(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Рустам Минниханов опубликовал на своей страненице в соцсети «Инстаграм» фото с открытия парка «Ушковские острова» в Менделеевске.
Сегодня Президент Татарстана находится с визитом в Менделеевске, где отмечается 50-летний юбилей города.