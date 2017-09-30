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13:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов опубликовал фото с открытия парка «Ушковские острова»

Президент Татарстана находится с визитом в Менделеевске, где отмечается 50-летний юбилей города.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Рустам Минниханов опубликовал на своей страненице в соцсети «Инстаграм» фото с открытия парка «Ушковские острова» в Менделеевске.

Сегодня Президент Татарстана находится с визитом в Менделеевске, где отмечается 50-летний юбилей города.

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