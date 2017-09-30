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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили, почему видеоигры полезны для памяти

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Геймеры способны запоминать и анализировать информацию быстрее, чем те, кто не проводит время за компьютерными играми, считают нейрофизиологи из Рурского университета Бохума.

Источник: РИА Новости

К такому выводу ученые пришли после эксперимента с участием двух групп волонтеров — опытных игроков, уделяющих экшн-играм более 15 часов в неделю, и тех, кто не играет регулярно. Участникам предложили тест: им нужно было спрогнозировать, будет ли погода «солнечной» или «дождливой» на основании комбинаций карточек, соответствующих вероятности того или иного исхода.

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В момент прохождения теста исследователи снимали показатели участников с помощью магнитно-резонансного томографа. После испытания волонтеры заполнили анкету, в которой нужно было описать закономерность принятых в ходе игры решений.

Сам эксперимент показал, что геймеры справлялись с задачей лучше, а анализ опросника — что они усвоили больше информации.

«Наше исследование показывает, что геймеры быстрее анализируют ситуацию, делают выводы и разбивают факты по категориям, в особенности — в ситуациях с высокой неопределенностью исхода», — заявила одна из авторов исследования Сабина Шенк.

Ученые отметили, что такой тип восприятия информации связан с повышенной активностью гиппокампа — части мозга, ответственной за память.

«Мы полагаем, что видеоигры тренируют определенные части мозга, например, гиппокамп. Это важно не только для молодежи, но и для людей постарше, поскольку изменения в гиппокампе могут привести к ухудшению памяти. Возможно, в будущем мы сможем исправить это компьютерными играми», — добавила Шенк.

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