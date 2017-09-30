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13:11 (мск), источник: Новый Калининград

Задержан авиарейс «Москва — Калининград»

В Москве в субботу утром отменены или задержаны более 50 рейсов.

В московских аэропортах в субботу утром задержаны или отменены более 50 рейсов, сообщает РИА «Новости».

По данным сервиса, на 09:50 в московских аэропортах были задержаны или отменены более пятидесяти рейсов. В частности, 30 рейсов были отменены и 19 задержаны в Домодедово, также один авиарейс задержан в Шереметьево и один во Внуково.

По данным электронного табло на сайте калининградского «Храброво», задерживается авиарейс «Москва — Калининград», который должен был вылететь из Домодедово. Расчетное время прибытия — 13:00.

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