Задержан авиарейс «Москва — Калининград»
В Москве в субботу утром отменены или задержаны более 50 рейсов.
В Москве в субботу утром отменены или задержаны более 50 рейсов.
В московских аэропортах в субботу утром задержаны или отменены более 50 рейсов, сообщает РИА «Новости».
По данным сервиса, на 09:50 в московских аэропортах были задержаны или отменены более пятидесяти рейсов. В частности, 30 рейсов были отменены и 19 задержаны в Домодедово, также один авиарейс задержан в Шереметьево и один во Внуково.
По данным электронного табло на сайте калининградского «Храброво», задерживается авиарейс «Москва — Калининград», который должен был вылететь из Домодедово. Расчетное время прибытия — 13:00.