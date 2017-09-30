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13:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Госкомитет Башкирии по ЧС предупредил об ухудшении погодных условий

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Государственный комитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий.

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Ведомство информирует, что 1 октября местами по республике ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди со снегом, местами до умеренных. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха составит -3,+2 градуса. Днем местами пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Столбики термометров покажут +3,+8. На автодорогах утром местами прогнозируется туман с видимостью до 500−1000 метров.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте аккуратны на улице и при переходе проезжей части дорог. Водителям рекомендуем осуществлять движение на технически исправном транспортном средстве, а также просьба снизить скоростной режим, соблюдать ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — обратились в Госкомитете РБ по ЧС к жителям региона.

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