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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Умерла актриса Наталия Журавлева

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В субботу 30 сентября на 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России актриса «Табакерки» Наталия Дмитриевна Журавлева.

Источник: РИА Новости

Наталия Дмитриевна родилась 21 декабря 1937 года в семье Дмитрия Журавлева, одного из лучших и известнейших мастеров художественного чтения прошлого столетия. Журавлева выпускница школы-студии МХАТ, курс мхатовского корифея Виктора Станицына. В 1960-м году молодую актрису приняли в труппу театра имени Ленинского Комсомола, где она познакомилась с выдающимся режиссером Анатолием Эфросом, работу с которым всегда вспоминала с большим трепетом. В 1991 году Журавлева начала преподавать сценическую речь в школе-студии МХАТ и занималась этой работой со студентами до самой смерти.

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В 1995 году Олег Табаков пригласил Наталию Дмитриевну в труппу своего «подвального» театра, работать в котором, по словам самой Журавлевой, было просто счастьем. За два десятилетия, что Журавлева служила в «Табакерке», она создала ряд образов в произведениях русских и зарубежных классиков.

«30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы. Весь коллектив театра Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны», — сказал собеседник агентства.

О месте прощания и дате похорон будет сообщено позже.

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