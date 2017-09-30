Умерла актриса Наталия Журавлева
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В субботу 30 сентября на 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России актриса «Табакерки» Наталия Дмитриевна Журавлева.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В субботу 30 сентября на 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России актриса «Табакерки» Наталия Дмитриевна Журавлева.
Наталия Дмитриевна родилась 21 декабря 1937 года в семье Дмитрия Журавлева, одного из лучших и известнейших мастеров художественного чтения прошлого столетия. Журавлева выпускница
В 1995 году Олег Табаков пригласил Наталию Дмитриевну в труппу своего «подвального» театра, работать в котором, по словам самой Журавлевой, было просто счастьем. За два десятилетия, что Журавлева служила в «Табакерке», она создала ряд образов в произведениях русских и зарубежных классиков.
«30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы. Весь коллектив театра Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны», — сказал собеседник агентства.
О месте прощания и дате похорон будет сообщено позже.