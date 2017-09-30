В Актобе на обочине дороги нашли беспризорных малышей

Источник: Nur.kz

Третий день полицейские Актобе ищут родителей двух беспризорных малышей, найденных на обочине дороге на мосту, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Двоих детей азиатской национальности, которым на вид 1,5 и 2 года обнаружили прохожие, которые вызвали полицию. Дети стояли на мосту, на обочине дороги, в районе Заречный-1.

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Дети в силу возраста не могут рассказать о том, как их зовут, кто их родителей и откуда они пришли. Поэтому их доставили в детский дом. Также полиция пыталась найти родителей.

Для этого был отработан район города и дачные массивы. Однако никто из жителей не опознал детей по фотографиям и ничего не смог сказать о родителях или родственниках.

Вместе с тем, с заявлением о пропаже детей никто в полицию не обращался. Поиски родственников продолжаются.

«Дети были в неухоженном виде, голодные и, несмотря на холод, в одной кофте и колготках. Однако, по заключению врачей, они полностью здоровы», — сообщила пресс-секретарь ДВД Актюбинской области Нургуль Конакбаева.