В Актобе на обочине дороги нашли беспризорных малышей
Третий день полицейские ищут их родителей.
Третий день полицейские ищут их родителей.
Третий день полицейские Актобе ищут родителей двух беспризорных малышей, найденных на обочине дороге на мосту, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Двоих детей азиатской национальности, которым на вид 1,5 и 2 года обнаружили прохожие, которые вызвали полицию. Дети стояли на мосту, на обочине дороги, в районе Заречный-1.
Дети в силу возраста не могут рассказать о том, как их зовут, кто их родителей и откуда они пришли. Поэтому их доставили в детский дом. Также полиция пыталась найти родителей.
Для этого был отработан район города и дачные массивы. Однако никто из жителей не опознал детей по фотографиям и ничего не смог сказать о родителях или родственниках.
Вместе с тем, с заявлением о пропаже детей никто в полицию не обращался. Поиски родственников продолжаются.
«Дети были в неухоженном виде, голодные и, несмотря на холод, в одной кофте и колготках. Однако, по заключению врачей, они полностью здоровы», — сообщила
Департамент внутренних дел области обращается ко всем, кто располагает