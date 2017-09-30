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13:57 (мск), источник: РИА Новости

Население Египта за десять лет увеличилось на 22 миллиона человек

КАИР, 30 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Население Египта — крупнейшей арабской страны — увеличилось до 94,8 миллиона человек в 2017 году, заявил в Каире глава Центрального государственного комитета статистики и мобилизации Абу Бакр аль-Гинди на церемонии объявления результатов очередной переписи.

Источник: РИА Новости

Таким образом, с предыдущей переписи населения 2007 года число жителей Страны пирамид выросло на 22 миллиона. А за последние 30 лет рост населения составил 96,5%.

При этом за границей в настоящее время проживают 9,4 миллиона египетских граждан. «Таким образом, общая численность египтян, проживающих в Египте и за его пределами, составляет 104,2 миллиона человек», — сказал аль-Гинди.

Согласно данным переписи, Египет по-прежнему считается одним из самых молодых государств, каждому третьему египтянину (34,5%) от 15 до 34 лет.

В Египте сохраняется значительное число неграмотных граждан — более 18%. В то же время, 12,4% жителей Египта имеют дипломы о высшем образовании.

Министр планирования Египта Халя ас-Саид заявила, что население — это опора для развития экономики страны, однако столь стремительный рост приводит к дисбалансу. «Такие темпы роста съедают плоды реализации планов по развитию страны из-за дисбаланса ресурсов и численности населения», — сказала ас-Саид.

Египтяне исторически живут лишь на незначительной части территории своей страны — в долине и дельте Нила с их плодородными землями. Остальные территории по-прежнему заселены мало или не используются вовсе.

Власти страны намерены реализовать масштабные планы по строительству новых городов, а том числе на побережье Средиземного и Красного морей, а также новую административную столицу близ Каира.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Странно, до сих пор ни одного желчного коммента про нашу страну.
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