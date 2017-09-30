Прохладная погода сохранится в ближайшие дни

В субботу ожидаются кратковременные дожди и облачность. Будет дуть северный ветер со скоростью от семи до 12 метров в секунду, рассказали в управлении метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги».

В ночь на воскресенье будет всего плюс один — три градуса, а днем воздух прогреется до семи — девяти градусов. Зато вероятность осадков снизится и может выглянуть солнце. В ночь на 2 октября температура упадет до нуля, а днем жителей ждет от восьми до 10 тепла, без осадков.