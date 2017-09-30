Электронные медкарты с полной информацией о пациенте начали внедрять на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Больницы Свердловской области начали переходить на электронные медицинские карточки, в которых отражены все данные о пациенте, включая паспортные данные, результаты анализов, даты посещения медицинских специалистов. Об этом в субботу ТАСС сообщил заместитель директора департамента управления проектами губернатора Алексей Сабитов, который принимает участие в деловой программе фестиваля компьютерных игр и техники «Киберфест-2017» в Екатеринбурге.

«Сейчас власти региона начали внедрять во всю систему здравоохранения региона электронную карточку пациента. В ней будут собраны все необходимые данные о человеке: посещения врачей, анализы, анамнез — все, что известно о пациенте. Проект реализуется совместно с федеральным [Минздравом] и региональным Министерством здравоохранения», — сказал Сабитов.

По его словам, если такую технологию удастся полностью реализовать, то это поможет повысить качество обслуживания. «Врач не будет заполнять бумажные карточки, а будет быстро заносить данные в систему, а при надобности — быстро искать. Всю информацию можно будет получить любому врачу в любой больнице. Это позволит увеличить время общения с пациентом», — отметил он.

Сабитов добавил, что полностью внедрить такую систему власти планируют в 2018 году. «Когда она будет стабильно работать, когда мы убедимся, что данные будут надежно защищены — а обеспечение безопасности — очень важный вопрос — тогда ее запустят в полную силу. Пока что это планируется сделать в 2018 году», — сказал он.