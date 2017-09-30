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14:30 (мск), источник: Tengrinews

Посольство США выставило на торги в Астане машины по 1 000 долларов

В Астане состоялся аукцион по продаже вещей, техники и автомобилей посольства США в Казахстане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На торгах выставили две группы автомобилей. Первая — машины доступные для всех желающих. Эти автомобили были куплены в Казахстане и таможенную «чистку» для них делать не нужно. Кроме стоимости автомобиля, покупателю нужно оплатить лишь перерегистрацию. Так по первоначальной цене 750 долларов выставили два грузовых фургона марки Ford. Начальная цена двух внедорожников Сhevrolet составила 1 000 долларов за каждый автомобиль.

До начала торгов к этим машинам присматривались как мужчины, так и женщины.

«Все рассчитывают, что на аукционе можно купить дешевле. Хороший автомобиль, с маленьким пробегом, с идеальным техническим обслуживанием. С таким пробегом на рынке можно купить машину от четырех миллионов тенге. Мы посмотрим, торги покажут, кто сколько предложит за эти машины. Возможно, цена на торгах дойдет до рыночной цены, — отметил житель Астаны по имени Андрей.

«За три тысячи долларов я купила бы Сhevrolet. Но мне кажется, может и за пять тысяч уйти машина. Что-то так торгуются все, как-будто тут бесплатно раздают. Я удивлена», — признается жительница Астаны Баян.

По итогам торгов Бейбит Зарлыков стал владельцем сразу двух машин. Он купил грузовой фургон марки Ford за 11 тысяч долларов и внедорожник Сhevrolet Captiva за 11 300 долларов.

«Вышло дешевле немного. У них просто состояние хорошее и пробег маленький. Такие машины на рынке стоят от четырех миллионов тенге», — отметил новый владелец американских машин Бейбит Зарлыков. Вторая группа, которая была представлена на этом аукционе — авто для дипломатов.

Ранее отмечалось, что посольство США по всему миру регулярно проводит аукционы по продаже имущества с истекшим сроком эксплуатации, но все еще пригодное для использования.

«Это нормальная часть наших обязанностей по защите государственного имущества. Согласно законодательству США, деньги с этого аукциона будут возвращены в бюджет посольства», — заявил ранее пресс-атташе посольства США в РК Рэн Элхай. Подробнее о том, как проходил аукцион вещей, техники и мебели, здесь.

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