В Московском метрополитене отметили 95-летие отечественного джаза

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«Ночной концерт продолжает культурно-образовательный цикл “Ночь в метро”, благодаря которому станции временно превращаются в необычные культурные площадки. С начала этого года более двух тысяч человек посетили “Ночь в метро”, а с начала старта проекта — уже более 12 тысяч человек», — сообщил он.

При входе на станцию гостей встречали артисты проекта «Музыка в метро». Саму платформу временно превратили в джазовый салон, где разместили столики и зрительские кресла. Перед гостями выступили гитарный дуэт Алексея Кузнецова и Максима Шибина, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль Light Jazz и специальный гость Валерий Сюткин.

«Сыграть и послушать джазовые композиции на платформе одной из станций метро — это очень интересный опыт как для артистов, так и для зрителей. Здорово, что Московский метрополитен проводит такие неформальные мероприятия, которые позволяют познакомить с джазом новую публику и раскрыть его с необычной стороны», — отметил российский артист Валерий Сюткин.

Билеты на мероприятие разыгрывали в социальных сетях метрополитена. Также в течение дня погрузиться в атмосферу джаза можно было на станции «Выставочная». С 10:00 утра в технической библиотеке метро звучали джазовые композиции отечественных исполнителей. Вечером там же состоялась презентация цикла книг о джазе. В центре профориентации показали документальный фильм «Бенни Гудман в СССР» о первом большом гастрольном туре звезд американского джаза по Советскому Союзу.

Всего в праздничных мероприятиях метрополитена, посвященных джазу, приняли участие более 500 человек.

Кроме того, пассажиры могли приобрести памятные проездные в кассах станций «Выхино» и «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий метро.