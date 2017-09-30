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14:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Московском метрополитене отметили 95-летие отечественного джаза

Уникальный джазовый концерт прошел в ночь с 29 на 30 сентября на платформе станции метро «Деловой центр», рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

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«Ночной концерт продолжает культурно-образовательный цикл “Ночь в метро”, благодаря которому станции временно превращаются в необычные культурные площадки. С начала этого года более двух тысяч человек посетили “Ночь в метро”, а с начала старта проекта — уже более 12 тысяч человек», — сообщил он.

При входе на станцию гостей встречали артисты проекта «Музыка в метро». Саму платформу временно превратили в джазовый салон, где разместили столики и зрительские кресла. Перед гостями выступили гитарный дуэт Алексея Кузнецова и Максима Шибина, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль Light Jazz и специальный гость Валерий Сюткин.

Видео
В Москве на станции метро «Деловой центр» ночью играли джаз

«Сыграть и послушать джазовые композиции на платформе одной из станций метро — это очень интересный опыт как для артистов, так и для зрителей. Здорово, что Московский метрополитен проводит такие неформальные мероприятия, которые позволяют познакомить с джазом новую публику и раскрыть его с необычной стороны», — отметил российский артист Валерий Сюткин.

Билеты на мероприятие разыгрывали в социальных сетях метрополитена. Также в течение дня погрузиться в атмосферу джаза можно было на станции «Выставочная». С 10:00 утра в технической библиотеке метро звучали джазовые композиции отечественных исполнителей. Вечером там же состоялась презентация цикла книг о джазе. В центре профориентации показали документальный фильм «Бенни Гудман в СССР» о первом большом гастрольном туре звезд американского джаза по Советскому Союзу.

Всего в праздничных мероприятиях метрополитена, посвященных джазу, приняли участие более 500 человек.

Кроме того, пассажиры могли приобрести памятные проездные в кассах станций «Выхино» и «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий метро.

Днем рождения отечественного джаза считается 1 октября 1922 года. Именно в этот день в Москве выступил «Джаз-банд Валентина Парнаха» — ансамбль московских энтузиастов новой музыки во главе Валентином Парнахом.

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