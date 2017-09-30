Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Минобороны назвало версию расстрела солдатом сослуживцев
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Пентагон хочет напугать РФ с помощью «Кабанчиков»
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
18Ребятам о зайчатах
17:39 (мск), источник: Noi.md

ТОП стран по денежным переводам в Молдову

Россия остается лидером по объему денежных переводов в Молдову через банки в пользу физических лиц нашей страны. Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, отметив, что в августе 2017 г. соответствующие переводы из РФ в нашу страну составили $ 38,06 млн, или 36% от общего объема за указанный месяц.

Источник: Noi.md

В сравнении с августом прошлого года доля России в общем объеме денежных переводов в Молдову через банки сократилась на 3 процентных пункта.

По данным НБМ, далее по объемам денежных переводов в Молдову из-за рубежа в августе 2017 г. следуют: Израиль — $ 16,58 млн. (15,7% от общего объема), Италия — $ 12,27 млн. (11,6% от общего объема), США — $ 8,14 млн. (7,7% от общего объема), Великобритания — $ 5,23 млн. (4,9% от общего объема), Германия — $ 5,02 млн. (4,7% от общего объема), Франция — $ 2,86 млн. (2,7% от общего объема), Турция — $ 1,39 млн. (1,3% от общего объема), Испания — $ 1,14 млн. (1,1% от общего объема), Ирландия — $ 1,01 млн. (1% от общего объема), Румыния — $ 1 млн. (1% от общего объема), Португалия — $ 0,93 млн. (0,9% от общего объема). На долю других государств пришлось в целом $ 12,11 млн. переводов, или 11,4% от их общего объема в августе 2017 г.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Советы родителям по профилактике гриппа у детей
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
ВКС уничтожили в Сирии почти 2,5 тысячи боевиков за 10 дней
Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием
Мадрид считает аннулированным референдум в Каталонии
IWF отстранила на год Федерацию тяжелой атлетики России
Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь