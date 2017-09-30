ТОП стран по денежным переводам в Молдову

По данным НБМ, далее по объемам денежных переводов в Молдову из-за рубежа в августе 2017 г. следуют: Израиль — $ 16,58 млн. (15,7% от общего объема), Италия — $ 12,27 млн. (11,6% от общего объема), США — $ 8,14 млн. (7,7% от общего объема), Великобритания — $ 5,23 млн. (4,9% от общего объема), Германия — $ 5,02 млн. (4,7% от общего объема), Франция — $ 2,86 млн. (2,7% от общего объема), Турция — $ 1,39 млн. (1,3% от общего объема), Испания — $ 1,14 млн. (1,1% от общего объема), Ирландия — $ 1,01 млн. (1% от общего объема), Румыния — $ 1 млн. (1% от общего объема), Португалия — $ 0,93 млн. (0,9% от общего объема). На долю других государств пришлось в целом $ 12,11 млн. переводов, или 11,4% от их общего объема в августе 2017 г.