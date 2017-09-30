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14:58 (мск), источник: dostup1.ru

В первом костюмированном забеге приняли участие 200 челябинцев

Горожане нарядились в героев популярных сериалов и мультфильмов.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Две сотни челябинцев приняли участие в костюмированном забеге Love Carnival — жители города преодолели дистанцию в три километра в образах супергероев, персонажей мультфильмов и популярных сериалов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Несмотря на ненастную погоду, любители бега и здорового образа жизни субботним утром собрались у памятника Курчатову. Главным условием для участников гонки стало наличие костюма. Организаторы предоставили челябинцам полную свободу: можно было нарядиться в любых киногероев, актеров или эстрадных исполнителей.

Интересно, что выбранные образы не повторялись. Попробовать свои силы в карнавальном забеге пришли челябинцы, перевоплотившиеся в героев сериала «Во все тяжкие» — Джесси Пинкмана и Хайзенберга, черепашек-ниндзя, человека-паука, миньона и ведьмочек.

Алексей с детства занимается спортом, предпочитая бег и лыжи. На праздник он пришел ради карнавального костюма, а не победы в гонке. Для себя мужчина выбрал образ жокея с лошадью по имени Жорик. «Думаю, мой костюм порадует окружающих, ну и, конечно, придаст мне скорости», — признается челябинец.

Источник: dostup1.ru

Еще один Алексей пришел на забег с женой Аленой. Мужчина перевоплотился в образ учителя химии Хайзенберга, а его супруга — в лисичку-цыганку. «На изготовление костюма у меня ушел один день. Вчера я специально побрил голову, чтобы больше походить на персонажа», -рассказал Алексей-Хайзенберг.

Антонина выбрала для забега образ балерины. В обычной жизни она работает со студентами и обожает танцевать.

«В забеге мог принять участие любой желающий, ведь дистанция составляла всего три километра, которые можно пройти пешком. На финише участники получили здвездочки супергероев», — рассказала организатор Анна Малышева, добавив, что подобное костюмированное мероприятие состоялось в Челябинске впервые.

Екатерина Гонова, фото автора.

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