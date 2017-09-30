Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Экс-главу компании-партнера «Зарубежнефти» казнят во Вьетнаме
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
15:01 (мск), источник: РИА Новости

Шестнадцать девушек приняли присягу в Краснодарском авиационном училище

КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Шестнадцать будущих лётчиц в субботу приняли военную присягу в Краснодарском авиационном училище.

Источник: РИА Новости

Первый набор девушек для обучения в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ) произведен в текущем году в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. На рассмотрении приемной комиссии находилось свыше 200 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ, на учебу зачислили лишь 16 девушек.

«Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. Вы показали себя достойными, лучшими из лучших», — обратился к будущим военным лётчицам генерал-полковник, начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Виктор Горемыкин.

Присутствующая на торжественной церемонии депутат Госдумы, Герой РФ, летчик-космонавт Елена Серова пожелала курсанткам упорства, стойкости и настойчивости.

«Хотелось бы подчеркнуть особую значимость этого знаменательного события. На верность народу и Отечеству в этих стенах впервые будут присягать 16 прекрасных девушек, решившие всю свою жизнь посвятить благородному и престижному делу — защите Родины», — отметил перед принятием присяги врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Абитуриентка занимается на летном тренажерном комплексе в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков. 15 сентября 2017.

«Глубоко убеждён, что ваш выбор стать офицерами-летчиками не случаен. Уверен, что вы полны решимости приложить все силы на дело служения Российской Федерации», — добавил генерал-лейтенант. Он подчеркнул, что по окончании училища девушек ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил.

Читайте также
Более ста девушек решили поступить на военных летчиц в Краснодар

«Именно вам, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России», — заключил Дронов. Он также озвучил адресованные будущим военным летчицам слова Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина: «Будущее обороны России будет обеспечено вами!».

Отец курсантки Аллы Александр Самков от лица родителей будущих лётчиц поблагодарил руководство училища и министра обороны Сергея Шойгу за «уникальную возможность исполнить девушкам свою мечту».

«Идите по своей дороге так, чтобы вы могли с чистой совестью ответить “честь имею”, как настоящий офицер!» — пожелал Самков курсанткам.

После принятия присяги Горемыкин обратился к девушкам: «С сегодняшнего дня у вас появились новые права и обязанности. Государство ценит своих защитников и даёт им различные привилегии и социальные гарантии. Но при этом граждане России должны быть уверены в том, что они доверили свою безопасность и независимость в надежные руки профессионалов своего дела. А потому ваша задача и обязанность как курсантов — добросовестно изучать преподаваемые вам науки».

Генерал-полковник отметил, что каждой курсантке в этот день был вручён ценный подарок от министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Пусть они станут символом начала нового времени в вашей жизни, новых перспектив и возможностей», — заключил Горемыкин.

После церемонии присяги девушки высадили на территории училища символическую аллею из 16 деревьев и заложили капсулу с обещанием самим себе, которую предполагается открыть через 5 лет.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова — единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Курсантки военных вузов поздравили будущих военных летчиц с присягой
Шестнадцать девушек приняли присягу в Краснодарском авиационном училище
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
ВКС уничтожили в Сирии почти 2,5 тысячи боевиков за 10 дней
Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием
Отдых детей Трампа обошелся налогоплательщикам в $330 тысяч
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь