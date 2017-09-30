Шестнадцать девушек приняли присягу в Краснодарском авиационном училище

Источник: РИА Новости

Первый набор девушек для обучения в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ) произведен в текущем году в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. На рассмотрении приемной комиссии находилось свыше 200 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ, на учебу зачислили лишь 16 девушек.

«Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. Вы показали себя достойными, лучшими из лучших», — обратился к будущим военным лётчицам генерал-полковник, начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Виктор Горемыкин.

Присутствующая на торжественной церемонии депутат Госдумы, Герой РФ, летчик-космонавт Елена Серова пожелала курсанткам упорства, стойкости и настойчивости.

«Хотелось бы подчеркнуть особую значимость этого знаменательного события. На верность народу и Отечеству в этих стенах впервые будут присягать 16 прекрасных девушек, решившие всю свою жизнь посвятить благородному и престижному делу — защите Родины», — отметил перед принятием присяги врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Абитуриентка занимается на летном тренажерном комплексе в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков. 15 сентября 2017.

«Глубоко убеждён, что ваш выбор стать офицерами-летчиками не случаен. Уверен, что вы полны решимости приложить все силы на дело служения Российской Федерации», — добавил генерал-лейтенант. Он подчеркнул, что по окончании училища девушек ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил.

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«Именно вам, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России», — заключил Дронов. Он также озвучил адресованные будущим военным летчицам слова Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина: «Будущее обороны России будет обеспечено вами!».

Отец курсантки Аллы Александр Самков от лица родителей будущих лётчиц поблагодарил руководство училища и министра обороны Сергея Шойгу за «уникальную возможность исполнить девушкам свою мечту».

«Идите по своей дороге так, чтобы вы могли с чистой совестью ответить “честь имею”, как настоящий офицер!» — пожелал Самков курсанткам.

После принятия присяги Горемыкин обратился к девушкам: «С сегодняшнего дня у вас появились новые права и обязанности. Государство ценит своих защитников и даёт им различные привилегии и социальные гарантии. Но при этом граждане России должны быть уверены в том, что они доверили свою безопасность и независимость в надежные руки профессионалов своего дела. А потому ваша задача и обязанность как курсантов — добросовестно изучать преподаваемые вам науки».

Генерал-полковник отметил, что каждой курсантке в этот день был вручён ценный подарок от министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Пусть они станут символом начала нового времени в вашей жизни, новых перспектив и возможностей», — заключил Горемыкин.

После церемонии присяги девушки высадили на территории училища символическую аллею из 16 деревьев и заложили капсулу с обещанием самим себе, которую предполагается открыть через 5 лет.