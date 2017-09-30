Ожидавшие рейса двое суток пассажиры «ВИМ-Авиа» вылетели из Симферополя
Всего в Москву отправились 50 клиентов авиакомпании.
Всего в Москву отправились 50 клиентов авиакомпании.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажиры, которые двое суток ожидали рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Симферополя в Москву, в субботу вылетели в столицу. Об этом сообщил ТАСС представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.
«Все пассажиры, а это 50 человек, которые двое суток ожидали рейс, вылетели из Симферополя в Москву. Они находились в гостинице, где для них были созданы все условия», — сказал собеседник агентства.
По словам представителя аэропорта, «ВИМ-Авиа» сейчас выполняет по два рейса в сутки, а не один, как было ранее. «Авиакомпания вошла в свой график работы. Все пока в порядке», — сказал Лаптев.
В четверг
В понедельник, 25 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов