Ожидавшие рейса двое суток пассажиры «ВИМ-Авиа» вылетели из Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажиры, которые двое суток ожидали рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Симферополя в Москву, в субботу вылетели в столицу. Об этом сообщил ТАСС представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

«Все пассажиры, а это 50 человек, которые двое суток ожидали рейс, вылетели из Симферополя в Москву. Они находились в гостинице, где для них были созданы все условия», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя аэропорта, «ВИМ-Авиа» сейчас выполняет по два рейса в сутки, а не один, как было ранее. «Авиакомпания вошла в свой график работы. Все пока в порядке», — сказал Лаптев.

Ранее сообщалось, что рейс «ВИМ-Авиа» во вторник по маршруту Симферополь — Москва отправился с задержкой более 20 часов. Ожидались и последующие задержки рейсов авиакомпании.

В четверг пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что пассажиры «ВИМ-Авиа» смогут вылетать в Москву на самолетах S7 Airlines и «Уральских авиалиний». Перевозка осуществляется на свободных местах. К ней принимаются пассажиры с действительными авиабилетами «ВИМ-Авиа», если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с пунктом назначения самолета.