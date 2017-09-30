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15:11 (мск), источник: ТАСС

Ожидавшие рейса двое суток пассажиры «ВИМ-Авиа» вылетели из Симферополя

Всего в Москву отправились 50 клиентов авиакомпании.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажиры, которые двое суток ожидали рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Симферополя в Москву, в субботу вылетели в столицу. Об этом сообщил ТАСС представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

«Все пассажиры, а это 50 человек, которые двое суток ожидали рейс, вылетели из Симферополя в Москву. Они находились в гостинице, где для них были созданы все условия», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя аэропорта, «ВИМ-Авиа» сейчас выполняет по два рейса в сутки, а не один, как было ранее. «Авиакомпания вошла в свой график работы. Все пока в порядке», — сказал Лаптев.

Ранее сообщалось, что рейс «ВИМ-Авиа» во вторник по маршруту Симферополь — Москва отправился с задержкой более 20 часов. Ожидались и последующие задержки рейсов авиакомпании.

В четверг пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что пассажиры «ВИМ-Авиа» смогут вылетать в Москву на самолетах S7 Airlines и «Уральских авиалиний». Перевозка осуществляется на свободных местах. К ней принимаются пассажиры с действительными авиабилетами «ВИМ-Авиа», если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с пунктом назначения самолета.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 млрд рублей.

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