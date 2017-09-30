Владельцы животных в Мангистау заплатили 1 млн тенге штрафов

Такие данные были озвучены пресс-службой департамента внутренних дел по Мангистауской области в ходе выступления об итогах широкомасштабной акции «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям», проведенной в конце сентября сотрудниками местной полицейской службы ДВД области.
«В период проведении акции по области было выявлено 1582 административных правонарушения, в том числе за нарушение правил содержания собак и кошек — 149, распитие алкогольных напитков — 268, нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах — 293, нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей — 176, нарушение правил благоустройства, а также разрушение объектов инфраструктуры — 217», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД по Мангистауской области Жазира Абил.
Стоит отметить, что в Актау нет специальных мест для выгула собак.
Напомним, новые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов Мангистауской области вступили в силу в 2015 году. В 4 статье данных правил (пункт 13) говорится о недопущении загрязнений территорий экскрементами животных. Статья 408 КоАП РК устанавливает сумму штрафа за данное нарушение, это минимум 3 МРП, то есть 6 тысяч 807 тенге платит нарушитель. Поскольку их 149, минимальная сумма, поступившая в бюджет, превысила 1 млн 14 тысяч тенге.