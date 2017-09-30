Владельцы животных в Мангистау заплатили 1 млн тенге штрафов

Источник: AP 2017

Такие данные были озвучены пресс-службой департамента внутренних дел по Мангистауской области в ходе выступления об итогах широкомасштабной акции «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям», проведенной в конце сентября сотрудниками местной полицейской службы ДВД области.

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«В период проведении акции по области было выявлено 1582 административных правонарушения, в том числе за нарушение правил содержания собак и кошек — 149, распитие алкогольных напитков — 268, нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах — 293, нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей — 176, нарушение правил благоустройства, а также разрушение объектов инфраструктуры — 217», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД по Мангистауской области Жазира Абил.

Стоит отметить, что в Актау нет специальных мест для выгула собак.