Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
Экологи отметили, что разработчики проекта стремились минимизировать влияние на окружающую среду еще на начальных этапах.
Экологи отметили, что разработчики проекта стремились минимизировать влияние на окружающую среду еще на начальных этапах.
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Крымский мост не нарушает экосистему Черного и Азовского морей, не влияет на дно и течения и не оказывает практически никакого влияния на экологию в целом, считают опрошенные ТАСС экологи.
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Ученые отмечают, что риски просчитывались на начальных этапах строительства, и разработчики проекта стремились минимизировать влияние работ на окружающую среду. А сейчас, во время возведения переправы, специалисты постоянно следят за обстановкой.
Россия начала строить мост в Крым в феврале 2016 года. Сейчас уже установлены арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста. Минтранс РФ отмечал, что мост не окажет существенного влияния на проход судов по Керченскому проливу. Глава Минприроды Сергей Донской в субботу заверил, что «при проектировании Крымского моста были приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему», и сейчас воздействие на природу минимально.
Все под контролем
«О возможных экологических последствиях проекта говорили еще тогда, когда принималось решение о строительстве моста. Одна из тем была
Собеседник считает, что совсем незаметно для окружающей среды строительство не пройдет, однако серьезных последствий оно не повлекло, а значит меры предосторожности оказались действенными. Александр Водяник добавил, что заявления о причинении вреда экосистеме — «это политика в чистом виде». «Что касается течений, то, как показывают спутниковые снимки, пока никаких изменений течений в этом месте не происходит», — отметил он.
Кандидат биологических наук, председатель общественного совета при главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя Наталья Мельчакова, в свою очередь, выразила мнение, что выводы о влиянии моста можно делать на основе результатов экологического мониторинга, выполняемого по заказу Минтранспорта РФ и Росавтодора.
«Мониторинг ведется постоянно научными организациями Москвы и Краснодарского края, этот мониторинг ведется посезонно по всем звеньями экосистемы, начиная с фитопланктона и заканчивая птицами и млекопитаюшими. Пока критических данных ни в публикациях, ни в окружающей среде не обнаружено», — пояснила она.
Ранее сообщалось, что экологический мониторинг осуществляется в районе строительства моста через Керченский пролив с III квартала 2015 года. Работы проводятся согласно программе, одобренной в рамках государственной экологической экспертизы проекта. В качестве экспертов выступают специалисты Института экологии и землепользования, ФГБУ «Азовский
Экологический мониторинг, проведенный в течение 2016 года, не выявил значительных воздействий строительства на окружающую среду. Были исследованы почти 3,5 тыс. проб воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха, выполнили более 1,2 тыс. замеров шума и вибраций, в Керченском проливе оценивалось состояния 300 видов ихтиофауны и биоресурсов, по трассе моста и на компенсационных участках выполнено 36 исследований орнитофауны.
Дельфинов меньше не стало
Ученый Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва) Дмитрий Глазов рассказал ТАСС, что дельфины, которые являются одной из визитных карточек Черного моря, на первых этапах строительства действительно появлялись в районе Керченского пролива реже: животных отпугивали громкие звуки во время забивки свай.
В конце февраля 2017 года инфоцентр «Крымский мост» со ссылкой на ученых сообщил, что количество дельфинов в Керченском проливе увеличилось в связи со строительством моста
«Сейчас на дельфинов оказывают влияние изменения гидрологического режима и передвижения малых объектов. Сказать, хорошо это или плохо, пока нельзя — это скажется в долгосрочной перспективе. На три вида черноморских дельфинов — белобочка (он же обыкновенный дельфин — прим. ТАСС), афалина и морская свинья — конечно, повлияли события последних лет, в том числе и строительство моста. Но как именно — непонятно», — сказал Глазов.
Собеседник добавил, что явного вреда для морских млекопитающих ученые не заметили, однако судить об этом сложно: последние комплексные исследования о численности дельфинов в Черном море проводились еще при СССР. Нельзя однозначно сказать и о том, что выросло число дельфинов в Керченском проливе — там не существует
По мнению Дмитрия Глазова, рассматривать численность дельфинов около моста — неграмотно, так как это животные, которые перемещаются по всему Черному морю и иногда даже уходят в Мраморное. «Говорить, заходят туда дельфины чаще или реже, тоже нельзя, потому что данных до строительстве моста, с которыми можно сравнивать, нет. Я не могу сказать, что
Пройтись по дну
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«Это не соответствует действительности. Вы же видите: навигация идет, препятствий нет», — пояснил он. Собеседник добавил, что дноуглубительные работы в Азовском море, о необходимости которых ранее заявляли власти Украины, так же не связаны с Крымским мостом.
«Это стандартное процедуры, которые проводятся в Севастополе, в Новороссийске, в любых других российских портах. Для Азовского моря требуется определенная периодичность по таким работам, они так же проводятся в российском Таганроге. Могу точно вам сказать, что строительство моста не будет существенное влиять на состояние дна», — уточнил он.