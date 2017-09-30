Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Военнослужащий убил троих сослуживцев и сбежал с оружием
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Пентагон хочет напугать РФ с помощью «Кабанчиков»
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
16:37 (мск), источник: ТАСС

Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны

Экологи отметили, что разработчики проекта стремились минимизировать влияние на окружающую среду еще на начальных этапах.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Крымский мост не нарушает экосистему Черного и Азовского морей, не влияет на дно и течения и не оказывает практически никакого влияния на экологию в целом, считают опрошенные ТАСС экологи.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за того, что строительство Крымского моста якобы наносит экологический вред. Ранее замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.

Ученые отмечают, что риски просчитывались на начальных этапах строительства, и разработчики проекта стремились минимизировать влияние работ на окружающую среду. А сейчас, во время возведения переправы, специалисты постоянно следят за обстановкой.

Россия начала строить мост в Крым в феврале 2016 года. Сейчас уже установлены арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста. Минтранс РФ отмечал, что мост не окажет существенного влияния на проход судов по Керченскому проливу. Глава Минприроды Сергей Донской в субботу заверил, что «при проектировании Крымского моста были приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему», и сейчас воздействие на природу минимально.

Все под контролем

«О возможных экологических последствиях проекта говорили еще тогда, когда принималось решение о строительстве моста. Одна из тем была эколого-геологическая, она касалась вопросов течений в этом районе, водообмена, сложной геологии этого участка. На все эти вопросы были даны достаточно компетентные серьезные ответы», — рассказал ТАСС эколог, помощник секретаря Общественной палаты РФ Александр Водяник. По его словам, сама форма Крымского моста учитывает геологию и гидрогеологию этого участка. «В районе строительства проходит геологический разлом, и сама схема моста создана с учетом того, чтобы погашать возможные колебания», — пояснил Водяник.

Собеседник считает, что совсем незаметно для окружающей среды строительство не пройдет, однако серьезных последствий оно не повлекло, а значит меры предосторожности оказались действенными. Александр Водяник добавил, что заявления о причинении вреда экосистеме — «это политика в чистом виде». «Что касается течений, то, как показывают спутниковые снимки, пока никаких изменений течений в этом месте не происходит», — отметил он.

Кандидат биологических наук, председатель общественного совета при главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя Наталья Мельчакова, в свою очередь, выразила мнение, что выводы о влиянии моста можно делать на основе результатов экологического мониторинга, выполняемого по заказу Минтранспорта РФ и Росавтодора.

Читайте также
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста

«Мониторинг ведется постоянно научными организациями Москвы и Краснодарского края, этот мониторинг ведется посезонно по всем звеньями экосистемы, начиная с фитопланктона и заканчивая птицами и млекопитаюшими. Пока критических данных ни в публикациях, ни в окружающей среде не обнаружено», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что экологический мониторинг осуществляется в районе строительства моста через Керченский пролив с III квартала 2015 года. Работы проводятся согласно программе, одобренной в рамках государственной экологической экспертизы проекта. В качестве экспертов выступают специалисты Института экологии и землепользования, ФГБУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Кубанского государственного аграрного университета, Сочинского национального парка, Фонда охраны дикой природы «Западный Кавказ» и других организаций.

Экологический мониторинг, проведенный в течение 2016 года, не выявил значительных воздействий строительства на окружающую среду. Были исследованы почти 3,5 тыс. проб воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха, выполнили более 1,2 тыс. замеров шума и вибраций, в Керченском проливе оценивалось состояния 300 видов ихтиофауны и биоресурсов, по трассе моста и на компенсационных участках выполнено 36 исследований орнитофауны.

Дельфинов меньше не стало

Ученый Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва) Дмитрий Глазов рассказал ТАСС, что дельфины, которые являются одной из визитных карточек Черного моря, на первых этапах строительства действительно появлялись в районе Керченского пролива реже: животных отпугивали громкие звуки во время забивки свай.

В конце февраля 2017 года инфоцентр «Крымский мост» со ссылкой на ученых сообщил, что количество дельфинов в Керченском проливе увеличилось в связи со строительством моста из-за улучшения условий для их охоты. Исследователи связывают такой рост с увеличением кормовой базы за счет активного развития морской растительности на сваях строящегося моста.

«Сейчас на дельфинов оказывают влияние изменения гидрологического режима и передвижения малых объектов. Сказать, хорошо это или плохо, пока нельзя — это скажется в долгосрочной перспективе. На три вида черноморских дельфинов — белобочка (он же обыкновенный дельфин — прим. ТАСС), афалина и морская свинья — конечно, повлияли события последних лет, в том числе и строительство моста. Но как именно — непонятно», — сказал Глазов.

Собеседник добавил, что явного вреда для морских млекопитающих ученые не заметили, однако судить об этом сложно: последние комплексные исследования о численности дельфинов в Черном море проводились еще при СССР. Нельзя однозначно сказать и о том, что выросло число дельфинов в Керченском проливе — там не существует какой-то определенной популяции.

Читайте также
В Крыму отреагировали на судебный иск Украины из-за моста

По мнению Дмитрия Глазова, рассматривать численность дельфинов около моста — неграмотно, так как это животные, которые перемещаются по всему Черному морю и иногда даже уходят в Мраморное. «Говорить, заходят туда дельфины чаще или реже, тоже нельзя, потому что данных до строительстве моста, с которыми можно сравнивать, нет. Я не могу сказать, что какие-то глобальные изменения произошли, большие группы дельфинов заходили и раньше. Просто раньше в проливе были только рыбаки, которые к ним привыкли, а сейчас и рабочие, и волонтеры, — и они обращают на это внимание», — добавил ученый.

Пройтись по дну

Претензии, которые высказываются со стороны Украины по поводу ограничений судоходства, также необоснованны, считает замдиректора Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Антон Георга-Копулос.

«Это не соответствует действительности. Вы же видите: навигация идет, препятствий нет», — пояснил он. Собеседник добавил, что дноуглубительные работы в Азовском море, о необходимости которых ранее заявляли власти Украины, так же не связаны с Крымским мостом.

«Это стандартное процедуры, которые проводятся в Севастополе, в Новороссийске, в любых других российских портах. Для Азовского моря требуется определенная периодичность по таким работам, они так же проводятся в российском Таганроге. Могу точно вам сказать, что строительство моста не будет существенное влиять на состояние дна», — уточнил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
ВКС уничтожили в Сирии почти 2,5 тысячи боевиков за 10 дней
Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием
Мадрид считает аннулированным референдум в Каталонии
IWF отстранила на год Федерацию тяжелой атлетики России
Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь