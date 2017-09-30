В Ташкенте прошло второе заседание по делу Жасурбека Ибрагима

Источник: Kommersant.uz

На втором заседании суд заслушал показания подсудимого Исломбека Туляганова, обвиняемого в избиении погибшего юноши. Несмотря на все доводы следствия, тем не менее он не считает себя виновным. Однако и не отрицает того факта, что между пострадавшим и им произошла стычка, в результате которой Жасур получил серьезные увечья.

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По словам Ислома, конфликт между ними начался еще на территории медицинского колледжа имени Боровского, где учились оба подростка. Причем, как он утверждает, драка завязалась по вине самого Жасура, а Ислом всячески пытался ее избежать.

«В колледже я увидел, как мой друг Дильшод и Жасур спорят о чем-то. Подойдя к ним, я поинтересовался, в чем дело. На что Дильшод мне ответил, Жасур отправил СМС-ки его сестре, и это ему не понравилось. Я посоветовал другу не связываться с Жасуром и не ругаться с ним, так как у него есть травма. Жасуру не понравилось, что я сообщил об этом Дильшоду. Он меня упрекнул в этом и даже ударил, — рассказал в суде обвиняемый.

По его словам, затем ребята вместе с другими учащимися колледжа оказались за пределами учебного заведения и выясняли отношения друг с другом в схватке один на один. При этом, как пояснил Ислом Туляганов, Жасур напал первый, а ему пришлось защищаться. Обвиняемый также подчеркнул, что все остальные участники происшествия лишь наблюдали за происходящим. В какое-то время в ходе драки Жасур и Ислом оказались на земле, причем, Ислом упал сверху на Жасура, поэтому для него это падение стало не таким травматичным, как для его соперника.

На вопрос суда, как обвиняемый может объяснить сильные удары ногой, нанесенные в область живота у Жасура (об этом есть в медицинском заключении), Туляганов сказал, что его соперник сам бежал на него, и ему в целях обороны пришлось поднять ногу, чтоб остановить Жасура. В результате этого удара, как сказано в материалах следствия, пострадавший получил серьезные травмы внутренних органов, в том числе разрыв селезенки.

В ходе судебных прений, отвечая на вопросы прокурора, а также адвоката семьи пострадавших, Туляганов не раз путался в показаниях и даже был уличен во лжи. Так, например, в самом начале он упомянул, что место, где дрались подростки, частично было покрыто травой, а уже потом стал говорить, что там был только гравий. Наряду с этим, рассказывая об эпизоде, когда уже после случившегося конфликта, он вместе с отцом приехал в больницу к Жасуру, чтобы поддержать его и хоть как-то помочь в лечении, подсудимый отметил, что в разговоре с медперсоналом выяснилось о поломке больничной машины, которая должна была доставить пострадавшего на процедуру МРТ.

«Папа решил сам отвезти Жасура на своей машине. Он вывел его под руку и усадил в автомобиль. Мы всячески хотели помочь», — заявил суду Ислом Туляганов.

Однако позже, когда суд обратился за комментариями к матери погибшего подростка Нилуфар Алиевой, стало известно, что Жасур вообще не мог самостоятельно передвигаться и на все процедуры его транспортировали на носилках, включая и этот случай.

«С одной стороны ему было очень плохо из-за тяжелых травм, которые он получил, с другой — все это время ему кололи сильнодействующие обезболивающие, что тоже затрудняло его самостоятельные передвижения», — рассказала мать умершего.

В деле присутствовала еще одна странность в показаниях обвиняемого. Так, по его словам, в результате драки с Жасуром Туляганов получил сотрясение мозга и перелом пальца на правой руке. Однако несмотря на это, после инцидента смог посещать занятия и даже написал несколько объяснительных как в органах милиции, так и руководству колледжа. Отметим, что инцидент между подростками произошел 3 мая 2017 года. А Ислом Туляганов обратился за медицинской помощью с указанными выше жалобами только через пять дней — 8 мая.

На вопрос суда, как ему удалось такое продолжительное время посещать колледж с этими увечьями, Туляганов ответил, что ему пришлось терпеть, а все объяснительные он не писал лично, а только их подписывал.

«Я скрыл от родителей, что у меня есть травмы, но позже они узнали об этом и отправили меня на лечение. В больнице я пролежал с 8-го по 20-е числа мая», — пояснил подсудимый.