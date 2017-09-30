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30 сентября, источник: Sputnik.md

Гимн Кишинева и София Ротару — видео советского периода

Гимн Кишинева и София Ротару — видео советского периода «гуляет» по интернету.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Видеосюжет молдавского телевидения, снятый в 1974 году, снова напоминает кишиневцам о былой красоте их родного города.

На видео показаны новые на тот момент здания на Московском проспекте, сквер у дворца «Октомбрие» (ныне — Национальный дворец имени Николая Сулака), Арка победы и центральная площадь, Кафедральный собор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все это показано под фрагменты песни «Мой белый город», ставшей теперь гимном Кишинева. Исполняет композицию София Ротару, которую также можно увидеть на этих кадрах.

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