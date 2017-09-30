Гимн Кишинева и София Ротару — видео советского периода

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Видеосюжет молдавского телевидения, снятый в 1974 году, снова напоминает кишиневцам о былой красоте их родного города.

На видео показаны новые на тот момент здания на Московском проспекте, сквер у дворца «Октомбрие» (ныне — Национальный дворец имени Николая Сулака), Арка победы и центральная площадь, Кафедральный собор.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YB6z07IJWOs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.