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17:14 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе дождь смыл новую дорожную разметку

В Уфе на улице Ульяновых новая дорожная разметка «уплыла» с дождевой водой, сообщают очевидцы.

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Фото поплывшей разметки очевидец опубликовал в соцсетях. Судя по всему, линии на проезжей части были нанесены по новой технологии — полимерной лентой. Под дождем же ленты размокли и сошли с асфальта.

По словам автора снимка, новая разметка смыта на одном участке дороги, но не исключено, что такое могло произойти и в других местах.

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