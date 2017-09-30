В Уфе дождь смыл новую дорожную разметку
В Уфе на улице Ульяновых новая дорожная разметка «уплыла» с дождевой водой, сообщают очевидцы.
В Уфе на улице Ульяновых новая дорожная разметка «уплыла» с дождевой водой, сообщают очевидцы.
Фото поплывшей разметки очевидец опубликовал в соцсетях. Судя по всему, линии на проезжей части были нанесены по новой технологии — полимерной лентой. Под дождем же ленты размокли и сошли с асфальта.
По словам автора снимка, новая разметка смыта на одном участке дороги, но не исключено, что такое могло произойти и в других местах.