Патриарх Кирилл почтил память Ислама Каримова

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Патриарх Кирилл возложил венки к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, передает РИА Новости.

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Патриарха сопровождало духовенство Русской православной церкви, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, представители властей республики.

Мавзолей, в котором похоронен Ислам Каримов, находится на территории мемориального комплекса «Хазрат Хизр» в центре Самарканда.

Ислам Каримов был президентом республики Узбекистан с 1991 по 2016 год.