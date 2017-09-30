Патриарх Кирилл почтил память Ислама Каримова
Святейший патриарх возложил венки к могиле первого президента Узбекистана.
Святейший патриарх возложил венки к могиле первого президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Патриарх Кирилл возложил венки к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, передает РИА Новости.
Патриарха сопровождало духовенство Русской православной церкви, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, представители властей республики.
Мавзолей, в котором похоронен Ислам Каримов, находится на территории мемориального комплекса «Хазрат Хизр» в центре Самарканда.
Ислам Каримов был президентом республики Узбекистан с 1991 по 2016 год.
Напомним, патриарх Кирилл прибыл в Узбекистан 29 сентября и пробудет до 2 октября. Его уже принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.