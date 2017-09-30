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21:24 (мск), источник: Sputnik

Патриарх Кирилл почтил память Ислама Каримова

Святейший патриарх возложил венки к могиле первого президента Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Патриарх Кирилл возложил венки к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, передает РИА Новости.

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Патриарха сопровождало духовенство Русской православной церкви, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, представители властей республики.

Мавзолей, в котором похоронен Ислам Каримов, находится на территории мемориального комплекса «Хазрат Хизр» в центре Самарканда.

Ислам Каримов был президентом республики Узбекистан с 1991 по 2016 год.

Напомним, патриарх Кирилл прибыл в Узбекистан 29 сентября и пробудет до 2 октября. Его уже принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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