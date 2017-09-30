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20:30 (мск), источник: Sputnik.by

Сборную Беларуси отстранили от ЧМ по тяжелой атлетике

IWF не будет поворачиваться к отстраненным федерациям спиной — организация будет продолжать работать с ними, ВАДА и национальными антидопинговыми агентствами.

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Беларуси на один год за допинговые нарушения, что не позволит сборной республики участовать в чемпионате мира 2017 года, сообщается на официальном сайте IWF.

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Кроме Беларуси под аналогичные санкции попали федерации Казахстана, Китая, России, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдовы.

«Если они (федерации — Sputnik) не выполняют свои обязательства, чтобы обеспечить чистоту спортсменов, они теряют право соревноваться», — сказал президент IWF Тамаш Аян.

Он также уточнил, что IWF не будет поворачиваться к отстраненным федерациям спиной — организация будет продолжать работать с ними, ВАДА и национальными антидопинговыми агентствами для поддержки антидопинговых мероприятий.

Сборные этих стран имели не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в американском Анахайме с 28 ноября по 5 декабря текущего года.

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