Пособие по безработице в Беларуси повышать не будут

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Повышать размер пособия по безработице и вводить страхование работника на случай потери работы в Беларуси пока не планируется, сообщила в субботу министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Читайте также Россия ответила на обвинение Украины о спрятанных в Беларуси войсках

Ранее белорусские профсоюзы неоднократно заявляли о необходимости повысить уровень пособия по безработице хотя бы до уровня бюджета прожиточного минимума. В ноябре 2016 года Минтруда представило правительству проект нормативного акта, по которому до уровня 100% БПМ предлагалось увеличить пособие отдельным категориям безработных — тем, кто уволен при ликвидации предприятия или по сокращению штатов, а также потерявшим работу по объективным причинам. Также планировалось, что с 2018 года в стране заработает система страхования от безработицы.

«В настоящее время вопрос о повышении размера пособия по безработице не рассматривается», — заявила Костевич в ходе прямой телефонной линии.

По словам министра, принятие решения о введении страхования от безработицы отложено, как и о повышении размера пособия для отдельных категорий безработных.