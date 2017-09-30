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19:35 (мск), источник: Sputnik.by

Пособие по безработице в Беларуси повышать не будут

Отложено также принятие решения о введении страхования от безработицы, о причинах такой позиции госорганов в Минтруда не рассказали.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Повышать размер пособия по безработице и вводить страхование работника на случай потери работы в Беларуси пока не планируется, сообщила в субботу министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

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Ранее белорусские профсоюзы неоднократно заявляли о необходимости повысить уровень пособия по безработице хотя бы до уровня бюджета прожиточного минимума. В ноябре 2016 года Минтруда представило правительству проект нормативного акта, по которому до уровня 100% БПМ предлагалось увеличить пособие отдельным категориям безработных — тем, кто уволен при ликвидации предприятия или по сокращению штатов, а также потерявшим работу по объективным причинам. Также планировалось, что с 2018 года в стране заработает система страхования от безработицы.

«В настоящее время вопрос о повышении размера пособия по безработице не рассматривается», — заявила Костевич в ходе прямой телефонной линии.

По словам министра, принятие решения о введении страхования от безработицы отложено, как и о повышении размера пособия для отдельных категорий безработных.

О причинах такой позиции госорганов глава министерства не сообщила.

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