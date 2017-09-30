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19:53 (мск), источник: ТАСС

Леопардов из питомника в Сочи выпустят на территории Дагестана и Северной Осетии

Специалисты готовят актуализацию программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда в СКФО.

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Эксперты назвали особо охраняемые территории Дагестана и Северной Осетии наиболее подходящими для новых выпусков в дикую природу молодых особей, рожденных в Центре разведения переднеазиатских леопардов. Об этом в субботу сообщила заместитель генерального директора по природоохранной деятельности Центра природы Кавказа Наталья Вавилова.

В июле 2016 года трех особей — двух самцов Ахуна и Килли и самку Викторию — выпустили на волю, на территорию Кавказского биосферного заповедника, расположенного на территории Адыгеи, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. Хищники родились в Центре разведения леопардов Сочинского национального парка и прошли специальную подготовку к жизни в дикой природе.

В сентябре ученые из Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук провели полевые научные исследования, чтобы определить территории, подходящие для выпуска в природу других леопардов. «Предварительно определены две новые зоны выпуска [леопардов] — это Дагестан и Северная Осетия. Всего учеными уже обследовано более 20 тыс. га природных территорий Северного Кавказа с целью определения возможного ареала обитания леопардов», — отметила Вавилова в своем выступлении на проходящем в Сочи Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность — от 870 до 1,3 тыс. особей. Леопард изображен на гербе Северной Осетии, является символом столицы республики Владикавказа. Также изображен на гербе Южной Осетии.

«Эти территории были предварительно выявлены в рамках моделирования современного ареала обитания леопардов. Уже проведены полевые экспедиции, которые показали, какие именно территории в Дагестане перспективны с точки зрения распространения популяции, в Северной Осетии такой же выезд ученых был произведен, в ближайшее время ожидаем их заключения», — рассказала Вавилова ТАСС.

По словам представителя Центра природы Кавказа, мнение экспертов будет учтено при выработке дальнейшего плана подготовки районов выпуска новых особей, рожденных и обученных жизни в дикой природе специалистами питомника в Сочинском национальном парке.

Актуализация программы

Участники проекта готовят актуализацию программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе. По оценкам специалистов, для того чтобы хищники стали частью экосистемы, необходимо не менее 50 молодых леопардов. Рождаться на свет кавказские барсы — так исторически называли больших пятнистых представителей семейства кошачьих — будут как у живущих в естественных условиях хищников, так и у обитателей Центра разведения в Сочи.

Решение о том, каких котят и где выпустят в дикую природу, примет рабочая группа при Минприроды, с учетом рекомендаций Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, одного из кураторов этой программы.

«Котята готовятся и будут продолжать готовиться. Обычно они выпускаются в возрасте двух-трех лет, сейчас им полтора. Они родились в июне 2016 года, поэтому время, чтобы определить точные сроки, еще есть», — отметила Вавилова.

Перед биологами также стоит задача правильно подобрать особи и территории для выпуска. Особенность в том, что в одной зоне могут заводить потомство только леопарды, рожденные от разных родителей. Жить в одном районе при этом могут самки от одной матери разного возраста.

Когда ждать потомства

Специалисты с помощью фотоловушек продолжают наблюдать за леопардами, выпущенными на волю летом 2016 года. Хищники избавились от радио-ошейников, которые раньше передавали данные об их местонахождении, однако у ученых есть основания предполагать, что самка Виктория уже познакомилась со своими потенциальными партнерами.

«С момента знакомства двух леопардов разных полов может пройти какое-то время, прежде чем самка принесет потомство. Поэтому мы теперь будем еще внимательнее наблюдать за поведением Виктории, особенно будущей весной и летом, когда могут проявиться явные признаки беременности», — рассказал ТАСС директор Центра разведения леопардов Умар Семенов.

Переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Общая популяция переднеазиатского леопарда в целом составляет 1 тыс. особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе раз в пять — семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида.

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