МЧС: обстановка на Керченской переправе стабилизируется

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Керченская паромная переправа работает согласно погоде, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

«Работа Керченской паромной переправы частично возобновлена с 29 сентября и осуществляется по фактической погоде. Работают десять паромов, общая очередь автомобилей на паромную переправу значительно уменьшилась. На накопительных площадках находятся 263 транспортных средства, а на стоянке города Керчь находятся 610 грузовых автомобилей. В сутки паромная переправа перевозит до 4,6 тыс. единиц автотранспорта», — сказали в ведомстве.

Общая обстановка на переправе стабилизируется, подчеркнули в МЧС. Администрация Керчи и спасатели организовали регулярное бесплатное горячее питание и напитки для ожидающих в очереди. Оборудованы залы ожидания, комната матери и ребенка, медпункты, системы кондиционирования, туалеты и бесплатный Wi-Fi.