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19:51 (мск), источник: ТАСС

МЧС: обстановка на Керченской переправе стабилизируется

Для ожидающих в очереди администрация Керчи и спасатели организовали бесплатное питание и напитки.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Керченская паромная переправа работает согласно погоде, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

«Работа Керченской паромной переправы частично возобновлена с 29 сентября и осуществляется по фактической погоде. Работают десять паромов, общая очередь автомобилей на паромную переправу значительно уменьшилась. На накопительных площадках находятся 263 транспортных средства, а на стоянке города Керчь находятся 610 грузовых автомобилей. В сутки паромная переправа перевозит до 4,6 тыс. единиц автотранспорта», — сказали в ведомстве.

Общая обстановка на переправе стабилизируется, подчеркнули в МЧС. Администрация Керчи и спасатели организовали регулярное бесплатное горячее питание и напитки для ожидающих в очереди. Оборудованы залы ожидания, комната матери и ребенка, медпункты, системы кондиционирования, туалеты и бесплатный Wi-Fi.

«Крымские спасатели и единая транспортная дирекция были готовы к увеличению автотранспорта, данная ситуация была спрогнозирована и организовано проведение ряда превентивных мероприятий. В целях безопасности граждан движение на паромной переправе в полном объеме будет возобновлено сразу же после установления соответствующих метеоусловий», — цитируют в пресс-службе слова начальника крымского главка Сергея Шахова.

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