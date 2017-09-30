В Сызрани родился мальчик-богатырь весом почти 5,5 кг
В четверг, 28 сентября, в Сызрани появился на свет маленький богатырь весом более 5 кг.
В четверг, 28 сентября, в Сызрани появился на свет маленький богатырь весом более 5 кг.
Как рассказала мама малыша, роды прошли хорошо, не прибегая к кесареву сечению, пишет
— Малыш появился на свет в перинатальном центре ЦГБ Сызрани. Его вес составил 5,370 кг, рост 60 см. В общем, настоящий богатырь. Роды прошли планово. Сейчас вместе с новорождённым находимся в палате совместного пребывания. Чувствуем себя хорошо. Я счастлива! — рассказала мама малыша, которого, к слову, назвали Богданом.
Это уже вторые роды сызранки. В первый раз у нее тоже родился крупный ребенок — девочка весом 4,9 кг и ростом 59 см. Отметим, что вес обычного новорожденного ребенка составляет 2,6 — 3,9 кг.