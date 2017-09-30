В Сызрани родился мальчик-богатырь весом почти 5,5 кг

Как рассказала мама малыша, роды прошли хорошо, не прибегая к кесареву сечению, пишет КТВ-Луч.

— Малыш появился на свет в перинатальном центре ЦГБ Сызрани. Его вес составил 5,370 кг, рост 60 см. В общем, настоящий богатырь. Роды прошли планово. Сейчас вместе с новорождённым находимся в палате совместного пребывания. Чувствуем себя хорошо. Я счастлива! — рассказала мама малыша, которого, к слову, назвали Богданом.