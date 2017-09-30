Под Кировом молдавские яблоки сменили национальность
По Кировом молдавские яблоки сменили национальность, но это вскоре заметили.
По Кировом молдавские яблоки сменили национальность, но это вскоре заметили.
КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. В Кировской области России продавец сбывал молдавские яблоки под видом польских.
Причина проста — «накрутить» цену.
Но бдительные граждане, как сообщают местные СМИ, сообщили «куда надо», и к продавцу… пришли.
Когда выяснилось, что яблоки — молдавского происхождения, цена тотчас упала, и все, кроме дистрибьютора, остались довольны.
Кстати, на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заводят административные дела за нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технических регламентов. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей, а если поймают повторно, то наказание могут ужесточить.