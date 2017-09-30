Под Кировом молдавские яблоки сменили национальность

Но бдительные граждане, как сообщают местные СМИ, сообщили «куда надо», и к продавцу… пришли.

Когда выяснилось, что яблоки — молдавского происхождения, цена тотчас упала, и все, кроме дистрибьютора, остались довольны.

Кстати, на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заводят административные дела за нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технических регламентов. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей, а если поймают повторно, то наказание могут ужесточить.