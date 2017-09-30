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21:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

Госавтоинспекция Прикамья предупреждает водителей о гололёде

Краевое УГИБДД призывает в ближайшие дни отказаться от дальних поездок и быть внимательнее на городских дорогах.

Госавтоинспекция Прикамья предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие дни в Пермском крае.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории нашего региона ожидаются неблагоприятные погодные условия: заморозки, гололёд. Госавтоинспекция Прикамья настоятельно рекомендует водителям воздержаться от выездов за пределы районных центров, а также призывает водителей быть внимательным при проезде пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, избегать резких маневров и торможений, обязательно использовать ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей», -отметили в ведомстве.

Также УГИБДД по Пермскому краю напомнило водителям, что движение в гололёд на летних автомобильных шинах крайне опасно. Поэтому тех, кто ещё не успел «переобуть» своих железных коней, просят воздержаться от поездок.

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