Госавтоинспекция Прикамья предупреждает водителей о гололёде

Госавтоинспекция Прикамья предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие дни в Пермском крае.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории нашего региона ожидаются неблагоприятные погодные условия: заморозки, гололёд. Госавтоинспекция Прикамья настоятельно рекомендует водителям воздержаться от выездов за пределы районных центров, а также призывает водителей быть внимательным при проезде пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, избегать резких маневров и торможений, обязательно использовать ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей», -отметили в ведомстве.