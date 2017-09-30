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21:47 (мск), источник: Интерфакс

Петербург признан самым привлекательным туристическим направлением Европы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Санкт-Петербург стал самым привлекательным для туристов городом Европы в 2017 году и получил за это международную премию World Travel Awards. Церемония вручения премии прошла в субботу в Этнографическом музее Санкт-Петербурга. Кубок World Travel Awards получил губернатор города Георгий Полтавченко.

Источник: РИА "Новости"

«Это задает нам определенный темп, потому что все европейские города активно развиваются в сфере туризма. Теперь в числе наших задач — развитие аэропорта и продвижение себя на международной арене», — сообщил журналистам председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Он отметил, что в церемонии приняли участие представители 100 городов, почти половина из них представляла Европу. В северную столицу также прибыли представители Нью-Йорка и Дубаи.

Среди прочих номинантов были заявлены такие города, как Амстердам, Барселона, Лондон, Париж и Рим.

Санкт-Петербург получил право проведения церемонии как город, ставший обладателем двух премий World Travel Awards: премии мира в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление мира 2016» и премии Европы как лучшее туристическое направление Европы 2015.

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается престижной наградой в области туризма — своего рода «туристическим Оскаром».

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