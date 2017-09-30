Петербург признан самым привлекательным туристическим направлением Европы

«Это задает нам определенный темп, потому что все европейские города активно развиваются в сфере туризма. Теперь в числе наших задач — развитие аэропорта и продвижение себя на международной арене», — сообщил журналистам председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Он отметил, что в церемонии приняли участие представители 100 городов, почти половина из них представляла Европу. В северную столицу также прибыли представители Нью-Йорка и Дубаи.