Петербург признан самым привлекательным туристическим направлением Европы
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU —
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU —
«Это задает нам определенный темп, потому что все европейские города активно развиваются в сфере туризма. Теперь в числе наших задач — развитие аэропорта и продвижение себя на международной арене», — сообщил журналистам председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Он отметил, что в церемонии приняли участие представители 100 городов, почти половина из них представляла Европу. В северную столицу также прибыли представители
Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается престижной наградой в области туризма — своего рода «туристическим Оскаром».