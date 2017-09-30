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30 сентября, источник: Sputnik.md

Гостеприимная Молдова: когда красоты страны станут визитной карточкой

Туристическая Молдова: есть у ли республики потенциал, и чем страна может привлечь путешественников.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Молдова — страна с интересной историей, богатой культурой, красивыми традициями и хорошими людьми, но почему-то привлекательность республики с туристической точки зрения достаточно низка. И хотя статистика показывает, что число гостей в нашу страну из года в год растет, показатели все равно не радуют, ведь у Молдовы такой большой туристический потенциал.

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Так считают участники круглого стола «Откройте гостеприимную Молдову», который состоялся в Кишиневе в субботу.

В работе круглого стола представителей около 80 как отечественных туристических компаний, так и российских: из Москвы, Самары, Твери, Брянска, Мурманска, Орла, Тольятти, Смоленска и других городов РФ, а также из Белоруссии (Витебска). Основная цель этого мероприятия состоит в ознакомлении с туристическим потенциалом нашей страны и привлечение иностранных туристов. Мероприятие организовано посольством России в Молдове и проведено под патронатом президента республики Игоря Додона.

Президент приглашает в Молдову

Выступая с приветственным словом молдавский лидер отметил, что сам факт приезда представителей более 40 туристических компаний из Российской Федерации — это очень важный сигнал.

«В течение двух дней иностранные гости смогли ознакомиться уже с некоторыми достопримечательностями Молдовы — с национальной кухней, с традициями и обычаями молдаван и других народов, проживающих в нашей стране», — рассказал президент.

Додон уверен, что у республики есть туристический потенциал, который стране следует максимально развивать.

«Несмотря на то, что число въезжающих в Молдову туристов растет, количество их остается небольшим. Продвижение туризма и развитие необходимой инфраструктуры являются для Молдовы приоритетом, и мы намерены работать в этом направлении для повышения туристической привлекательности нашей страны», — сказал глава республики.

Он выразил надежду, что нынешний ознакомительный тур по Молдове, а также проведение других мероприятий и событий с целью повышения значимости республики, придадут новый импульс развитию туризма в стране.

«Вопреки всему, декларациям правительства и некоторых чиновников, хочу заверить, что Молдова дружественная, открытая страна. Надеюсь, что об этом узнают все друзья и знакомые участников сегодняшнего мероприятия», — добавил молдавский лидер.

Как развить туризм?

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин отметил, что «перед двумя государствами стоят важнейшие стратегические задачи по модернизации туристической отрасли, обеспечению конкурентоспособности российского и молдавского туризма, формированию имиджа наших стран как интересных, комфортных и безопасных туристических направлений».

«Уверен, что при этом развитие наших двусторонних туристических связей будет вести к дальнейшему расширению прямых человеческих контактов, укреплению доверия и дружбы между нашими народами», — подчеркнул дипломат. Круглый стол на тему\: «Откройте гостепреимную Молдову», который прошел в Кишиневе.

По его словам, «очень важно, что участники этого тура обрели возможность ознакомиться с республикой, получить живую информацию о самых разнообразных туристических предложениях и сервисах, попробовать на вкус изыски богатейшей молдавской культуры, природы, национальной кухни».

«Надеемся, что ознакомление с туристическими возможностями и настоящий круглый стол является значимой деловой коммуникационной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем развития туризма наших стран», — сказал Мухаметшин, отметив, что «такая делегация, состоящая из высокопрофессиональных специалистов, находится в Молдове впервые за последние годы».

Молдову пригласили на Генассамблею

Российский дипломат выразил признательность молдавской стороне за поддержку, оказанную РФ на 22-ой сессии Генеральной ассамблеи всемирной туристической организации в китайском Чэнду, где на днях была утверждена кандидатура города Санкт-Петербурга на проведение в 2019 году очередной сессии Генассамбели.

«На той же сессии в условиях жесткой конкуренции по результатам тайного голосования российская сторона избрана в состав исполнительного комитета этой авторитетной международной организации на 2018−2021 годы. Россия высоко ценит, оказанное ей доверие и входе своей работы в исполнительном совете намерена способствовать укреплению культурных и гуманитарных связей между государствами, а также реализации приоритетной повестки дня туриндустрии, исходя из ключевой роли туризма — сближение стран и регионов», — сказал Мухаметшин.

По его словам, «российская сторона будет рада принять в 2019 году молдавскую делегацию на Генассамблеи в Санкт-Петербурге».

«Как страна-хозяйка Россия намерена предпринять все усилия для обеспечения успешного проведения предстоящего мероприятия с целью укрепления международного взаимодействия в сфере туризма. Вместе с тем уже сегодня в рамках проходящего молдавско-российского круглого стола рекламно-имиджевого тура его участникам предстоит всесторонне обсудить практические вопросы сотрудничества наших стран в туристической сфере», — добавил посол.

Как отметил дипломат, он убежден, что широкий обмен мнениями и опытом в этой области, будет, во-первых, способствовать развитию взаимопонимания на уровне регионов, муниципалитетов, деловых и общественных организаций, а, во-вторых, станет органичным компонентом общей многогранной палитры развития отношений между Россией и Молдовой.

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