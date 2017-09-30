Во Франции из аукционного дома украли картину Ренуара

По информации местных СМИ, картина выполнена масляными красками, размером 14 на 12,2 см.

Произведение Ренуара считалось главным лотом из 485 предметов на запланированном аукционе. Ее стоимость оценивалась в €25−30 тыс.

Организаторы торгов отказались от комментариев, передает «РИА Новости». Отмечается, что несмотря на инцидент аукцион всё равно состоится в воскресенье.