Во Франции из аукционного дома украли картину Ренуара
Во Франции из аукционного дома украдена картина известного французского художника Пьера Огюста Ренуара «Портрет молодой девушки», которая должна была быть выставлена на торги.
Во Франции из аукционного дома украдена картина известного французского художника Пьера Огюста Ренуара «Портрет молодой девушки», которая должна была быть выставлена на торги.
По информации местных СМИ, картина выполнена масляными красками, размером 14 на 12,2 см.
Организаторы торгов отказались от комментариев, передает «РИА Новости». Отмечается, что несмотря на инцидент аукцион всё равно состоится в воскресенье.
Ранее портал iz.ru писал, что во Франции в художественной коллекции обнаружили эскиз обнаженной Моны Лизы, который мог исполнить лично Леонардо да Винчи. Сейчас портрет находится в музее неподалеку от Парижа.