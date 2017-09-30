На Марсе зафиксировали самое сильное в истории сияние

Источник: NASA

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По словам ученых, причиной вспышки, которая оказалась в 25 раз сильнее предыдущих, стала солнечная буря, в результате которой в космическое пространство был выброшен огромный объем плазмы.

Специалисты объяснили, что недавняя солнечная активность превратила Марс в некую «лампочку», так как у него нет такого сильного магнитного поля, как на Земле, позволяющего концентрировать полярное сияние вблизи полярных областей.