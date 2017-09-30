На Марсе зафиксировали самое сильное в истории сияние
Астрономы NASA зафиксировали на Марсе самое сильное сияние за всю историю наблюдений, передает НСН.
Астрономы NASA зафиксировали на Марсе самое сильное сияние за всю историю наблюдений, передает НСН.
По словам ученых, причиной вспышки, которая оказалась в 25 раз сильнее предыдущих, стала солнечная буря, в результате которой в космическое пространство был выброшен огромный объем плазмы.
Специалисты объяснили, что недавняя солнечная активность превратила Марс в некую «лампочку», так как у него нет такого сильного магнитного поля, как на Земле, позволяющего концентрировать полярное сияние вблизи полярных областей.
Ученый из