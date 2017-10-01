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00:09 (мск), источник: Известия

В Китае из зоопарка сбежали 78 детенышей крокодилов

Побег маленьких 78 крокодилов из китайского зоопарка в провинции Сычуань произошел во время ремонта в террариуме. Сотрудникам зоопарка удалось поймать почти всех особей.

Источник: РИА "Новости"
По данным Daily Mail, сбежавшие крокодилы не представляют опасности для человека, пока не подрастут.

Оставшиеся не найденными пять крокодилов являются представителями сиамских особей, которые считаются в Китае деликатесом и находятся под угрозой вымирания. Очень часто они становятся жертвами браконьеров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в китайском зоопарке в провинции Фуцзянь умерла старейшая гигантская панда в мире по кличке Басы. Животному было 37 лет, что в пересчете на человеческий составляет 100 лет.

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