В Китае из зоопарка сбежали 78 детенышей крокодилов

Источник: РИА "Новости"

По данным Daily Mail, сбежавшие крокодилы не представляют опасности для человека, пока не подрастут.

Оставшиеся не найденными пять крокодилов являются представителями сиамских особей, которые считаются в Китае деликатесом и находятся под угрозой вымирания. Очень часто они становятся жертвами браконьеров.