В Китае из зоопарка сбежали 78 детенышей крокодилов
Побег маленьких 78 крокодилов из китайского зоопарка в провинции Сычуань произошел во время ремонта в террариуме. Сотрудникам зоопарка удалось поймать почти всех особей.
Побег маленьких 78 крокодилов из китайского зоопарка в провинции Сычуань произошел во время ремонта в террариуме. Сотрудникам зоопарка удалось поймать почти всех особей.
Оставшиеся не найденными пять крокодилов являются представителями сиамских особей, которые считаются в Китае деликатесом и находятся под угрозой вымирания. Очень часто они становятся жертвами браконьеров.
Ранее портал iz.ru сообщал, что в китайском зоопарке в провинции Фуцзянь умерла старейшая гигантская панда в мире по кличке Басы. Животному было 37 лет, что в пересчете на человеческий составляет 100 лет.