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08:45 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье начался второй месяц вакцинации от гриппа

Среди тех, кто уже сделал прививку — гости из Индии, Вьетнама, руководители Ростуризма и Роспотребнадзора.

Сегодня, 1 октября, стартовал второй месяц повсеместных прививок от вирусных инфекций. По мнению специалистов, лучше всего такие прививки делать с 1 сентября и до ноября, — чтобы вакцина начала своё действие, и период эпидемии гриппа на территории края прошёл стабильно.

Участники онлайн-конференции в краевой администрации, на которой побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа», рассказали: эпидемия ожидается в начале января 2018 года. И это будет очередное появление вируса А (H1N1), более известного населению как свиной грипп. Все государственные поликлиники Приморского края уже получили бесплатную вакцину для населения.

«На бесплатной основе для жителей Приморья доступна вакцина “Совигрипп” — как для детского, так и для взрослого населения. Она уже второй год на территории Приморского края, и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Для тех, кто решил сделать платную вакцинацию, доступна вакцина из Нидерландов и “Ваксигрипп” из Франции», — сообщила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьёва.

По данным на 28 сентября, привито уже 336 тысяч жителей Приморья. 500 из них решили защититься от вирусов за свой счёт. Бесплатно в этой кампании участвуют дети от 6 месяцев до 18 лет (с разрешения родителей), беременные женщины, медики, сотрудники образовательных учреждений, студенты, призывники, пенсионеры, люди с хроническими патологиями, работники торговли, автотранспортной и коммунальной сферы. Всего врачи и краевые власти планируют охватить прививками более 750 тысяч приморцев.

Участники конференции также рассказали, как и когда лучше сделать прививку, в каком случае нужен медицинский отвод от неё. «Хоть все вакцины хорошо очищены и уже успели зарекомендовать себя на территории Приморья, всё-таки есть противопоказания. Но их не так много. В первую очередь, вакцинация должна проводиться абсолютно здоровому человеку, — отметила Евгения Воробьёва. — Обязательные условия — отсутствие лихорадки, кашля, насморка. Во-вторых, отказ может наступить в случае противопоказания по аллергическим моментам. Вакцина выращена на куриных эмбрионах — то есть, если у человека реакция на куриный эмбрион, не стоит делать прививку».

В других случаях эксперты настоятельно рекомендуют жителям края заранее позаботиться о своём здоровье и обратиться в любое учреждение, занимающееся иммунизацией населения.

Интересно, что начало прививочной кампании в Приморье совпало с проведением Восточного экономического форума. На острове Русском 6 — 7 сентября работала площадка Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). Первой от надвигающейся эпидемии гриппа защитилась руководитель ведомства — главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Её поддержали министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, замглавы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрей Приданкин, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Сергей Муравьев.

«В рамках форума также прививались и зарубежные гости из Вьетнама, Индии. В целом за два дня было привито около 150 человек. Мы считаем, что это был очень хороший старт прививочной кампании», — отметила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

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