В Приморье начался второй месяц вакцинации от гриппа
Среди тех, кто уже сделал прививку — гости из Индии, Вьетнама, руководители Ростуризма и Роспотребнадзора.
Среди тех, кто уже сделал прививку — гости из Индии, Вьетнама, руководители Ростуризма и Роспотребнадзора.
Сегодня, 1 октября, стартовал второй месяц повсеместных прививок от вирусных инфекций. По мнению специалистов, лучше всего такие прививки делать с 1 сентября и до ноября, — чтобы вакцина начала своё действие, и период эпидемии гриппа на территории края прошёл стабильно.
Участники
«На бесплатной основе для жителей Приморья доступна вакцина “Совигрипп” — как для детского, так и для взрослого населения. Она уже второй год на территории Приморского края, и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Для тех, кто решил сделать платную вакцинацию, доступна вакцина из Нидерландов и “Ваксигрипп” из Франции», — сообщила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьёва.
Участники конференции также рассказали, как и когда лучше сделать прививку, в каком случае нужен медицинский отвод от неё. «Хоть все вакцины хорошо очищены и уже успели зарекомендовать себя на территории Приморья,
В других случаях эксперты настоятельно рекомендуют жителям края заранее позаботиться о своём здоровье и обратиться в любое учреждение, занимающееся иммунизацией населения.
Интересно, что начало прививочной кампании в Приморье совпало с проведением Восточного экономического форума. На острове Русском 6 — 7 сентября работала площадка Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). Первой от надвигающейся эпидемии гриппа защитилась руководитель ведомства — главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Её поддержали министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, замглавы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрей Приданкин, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Сергей Муравьев.
«В рамках форума также прививались и зарубежные гости из Вьетнама, Индии. В целом за два дня было привито около 150 человек. Мы считаем, что это был очень хороший старт прививочной кампании», — отметила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.