Московский зоопарк сокращает рабочий день на час

В нем отмечается, что выставка рептилий и экзотариум будут работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00, музей — со среды по воскресенье с 10.00 до 17.45, а выставка «Анималистика в археологии Москвы» в Доме Клюева — со среды по воскресенье с 10.00 до 17.55.