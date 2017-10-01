Московский зоопарк сокращает рабочий день на час
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский зоопарк с воскресенья сокращает рабочий день на час, сообщается на официальном портале мэра столицы.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский зоопарк с воскресенья сокращает рабочий день на час, сообщается на официальном портале мэра столицы.
С 1 октября зоопарк можно будет посетить с 07.30 до 18.00.
«Это связано с сокращением светового дня. Кассы и входы будут недоступны за час до закрытия зоопарка», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что выставка рептилий и экзотариум будут работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00, музей — со среды по воскресенье с 10.00 до 17.45, а выставка «Анималистика в археологии Москвы» в Доме Клюева — со среды по воскресенье с 10.00 до 17.55.