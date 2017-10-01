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02:20 (мск), источник: РИА Новости

Московский зоопарк сокращает рабочий день на час

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский зоопарк с воскресенья сокращает рабочий день на час, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Источник: РИА Новости

С 1 октября зоопарк можно будет посетить с 07.30 до 18.00.

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«Это связано с сокращением светового дня. Кассы и входы будут недоступны за час до закрытия зоопарка», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что выставка рептилий и экзотариум будут работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00, музей — со среды по воскресенье с 10.00 до 17.45, а выставка «Анималистика в археологии Москвы» в Доме Клюева — со среды по воскресенье с 10.00 до 17.55.

Научно-просветительская выставка «Гении маскировки. Мимикрия: исчезнуть, чтобы выжить» открыта для посетителей ежедневно.

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