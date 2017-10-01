Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона
«Халл» Слуцкого забил шесть мячей «Бирмингему» (видео)
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
08:46 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы могут воспользоваться услугами Росреестра в режиме онлайн

На официальном сайте государственного органа представлено около 30 самых востребованных услуг.

На сегодняшний день большинство граждан привыкли пользоваться быстрыми и удобными сервисами для получения государственных услуг. Портал gosuslugi.ru является одним из таких ресурсов. Тем не менее в ногу со временем идут многие государственные органы. Например, на официальном сайте Росреестра представлено порядка 30 электронных наиболее востребованных услуг ведомства. В их числе государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и другие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Собственники недвижимости с помощью «личного кабинета правообладателя», смогут найти актуальную информацию по всем своим участкам, вне зависимости от места проживания гражданина. Функция также позволит пользователю получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, об ограничениях и правах на объект, а также об аресте имущества. Для этого достаточно лишь выбрать удобный способ получения оповещения: на электронную почту или в виде смс, прокомментировали в управлении Росреестра по Приморскому краю.

Через личный кабинет приморцы также могут заказать выписку из реестра прав, подать документы на кадастровый учет или государственную регистрацию прав в электронном виде.

Если же гражданина заинтересует кадастровая стоимость объекта недвижимости или его характеристики, то он может узнать данные сведения с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости». Также пользователь может найти интересующий участок на публичной кадастровой карте.

С 1 января 2018 года владельцы земельных участков, у которых в документации не будет отметок о границах, не смогут распоряжаться ими по праву, а именно проводить различные сделки. В данном случае может помочь сервис реестр кадастровых инженеров, где представлен список всех специалистов, прошедших аттестацию, а также сведения о их профессиональной деятельности и контактная информация.

Стоит отметить, что воспользовавшись электронными услугами Росреестра государственная регистрация прав обойдётся физическим лицам на 30% дешевле.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», больше 10 тысяч приморцев заготовили дрова с помощью портала госуслуг. Сейчас заявки подаются исключительно в электронном формате, что позволяет упростить процесс. Также популярную услугу оформления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Приморье можно получить не только по старинке, но и в режиме онлайн. Для этого можно воспользоваться электронной почтой, Единым порталом государственных услуг или посетить многофункциональный центр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Под Уссурийском джип вылетел с трассы и взорвался
Вторая победа: хабаровский СКА оставил «Ростов» ни с чем
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Референдум вопреки Мадриду: в Каталонии настал день голосования
Польша хочет иметь на своей территории две дивизии войск США
Синдзо Абэ представил тракторы-беспилотники
Осенний призыв в армию стартовал в России
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь