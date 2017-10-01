Приморцы могут воспользоваться услугами Росреестра в режиме онлайн

На сегодняшний день большинство граждан привыкли пользоваться быстрыми и удобными сервисами для получения государственных услуг. Портал gosuslugi.ru является одним из таких ресурсов. Тем не менее в ногу со временем идут многие государственные органы. Например, на официальном сайте Росреестра представлено порядка 30 электронных наиболее востребованных услуг ведомства. В их числе государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и другие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Собственники недвижимости с помощью «личного кабинета правообладателя», смогут найти актуальную информацию по всем своим участкам, вне зависимости от места проживания гражданина. Функция также позволит пользователю получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, об ограничениях и правах на объект, а также об аресте имущества. Для этого достаточно лишь выбрать удобный способ получения оповещения: на электронную почту или в виде смс, прокомментировали в управлении Росреестра по Приморскому краю.

Через личный кабинет приморцы также могут заказать выписку из реестра прав, подать документы на кадастровый учет или государственную регистрацию прав в электронном виде.

Если же гражданина заинтересует кадастровая стоимость объекта недвижимости или его характеристики, то он может узнать данные сведения с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости». Также пользователь может найти интересующий участок на публичной кадастровой карте.

С 1 января 2018 года владельцы земельных участков, у которых в документации не будет отметок о границах, не смогут распоряжаться ими по праву, а именно проводить различные сделки. В данном случае может помочь сервис реестр кадастровых инженеров, где представлен список всех специалистов, прошедших аттестацию, а также сведения о их профессиональной деятельности и контактная информация.

Стоит отметить, что воспользовавшись электронными услугами Росреестра государственная регистрация прав обойдётся физическим лицам на 30% дешевле.