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03:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Австрии запретили носить паранджу и медицинские маски

Закон призывает мигрантов адаптироваться к обществу страны.

Источник: AP 2017

В Австрии в воскресенье 1 октября вступил в силу закон, запрещающий носить паранджу в общественных местах.

Действие закона распространяется также на людей, носящих бурку и никаб, а также другую одежду или ее элементы, закрывающие лицо. В частности, речь идет и о медицинских масках.
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Контролировать исполнение закона будет МВД Австрии. Нарушителям постановления грозит штраф в размере 150 евро, а за отказ выполнять нормы закона полагается задержание и препровождение в полицейский участок для разъяснений, сообщает ТАСС.

Уточняется, что закон был принят, чтобы адаптировать мигрантов, в частности, из Ближнего Востока к австрийскому обществу. При этом власти страны напоминают, что интеграция зависит от всех членов общества, а не только от приезжих.

Напомним, ранее Бундестаг Германии также одобрил запрет на ношение паранджи.

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