В Австрии запретили носить паранджу и медицинские маски
Закон призывает мигрантов адаптироваться к обществу страны.
Закон призывает мигрантов адаптироваться к обществу страны.
В Австрии в воскресенье 1 октября вступил в силу закон, запрещающий носить паранджу в общественных местах.
Контролировать исполнение закона будет МВД Австрии. Нарушителям постановления грозит штраф в размере 150 евро, а за отказ выполнять нормы закона полагается задержание и препровождение в полицейский участок для разъяснений, сообщает ТАСС.
Уточняется, что закон был принят, чтобы адаптировать мигрантов, в частности, из Ближнего Востока к австрийскому обществу. При этом власти страны напоминают, что интеграция зависит от всех членов общества, а не только от приезжих.
Напомним, ранее Бундестаг Германии также одобрил запрет на ношение паранджи.