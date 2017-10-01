В Австрии запретили носить паранджу и медицинские маски

Источник: AP 2017

В Австрии в воскресенье 1 октября вступил в силу закон, запрещающий носить паранджу в общественных местах.

Действие закона распространяется также на людей, носящих бурку и никаб, а также другую одежду или ее элементы, закрывающие лицо. В частности, речь идет и о медицинских масках.

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Контролировать исполнение закона будет МВД Австрии. Нарушителям постановления грозит штраф в размере 150 евро, а за отказ выполнять нормы закона полагается задержание и препровождение в полицейский участок для разъяснений, сообщает ТАСС.

Уточняется, что закон был принят, чтобы адаптировать мигрантов, в частности, из Ближнего Востока к австрийскому обществу. При этом власти страны напоминают, что интеграция зависит от всех членов общества, а не только от приезжих.