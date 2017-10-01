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08:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске ищут «Настоящих» героев

В городе начали снимать фильмы о жителях краевой столицы.

В Хабаровске стартовали очередные съемки фильма в рамках проекта «Настоящие». На этот раз картина будет посвящена обычным людям, проживающим в городе. При этом стать главным героем может любой житель.

 — Сейчас мы уже снимаем первый ролик, который посвящен истории спортсмена-колясочника. 10 октября оно будет доступно для просмотра всем для того, чтобы люди имели представление о сути проекта. И только тогда мы откроем прием заявок в гугл-форме на участие в последующих короткометражках. При этом, стать героем «Настоящих» может хабаровчанин, кандидатуру которого выдвинули его знакомые, друзья, коллеги или родственники. Главное условие — претендент должен проживать в Хабаровске и отличаться добрыми поступками, иметь уникальную историю, которая в полной мере раскроет образ дальневосточника, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» куратор проекта Татьяна Мандрыкина.

Воплотить проект «Настоящие» получилось благодаря муниципальному гранту общественной организации «Федерация парашютного спорта» размером в 100 тыс рублей. Съемки проходят при поддержке управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации Хабаровска.

 — Всего планируется создать 2−3 короткометражных ролика. Но если проект вызовет большой резонанс в обществе, то это количество будет увеличено. К слову, сейчас мы уже получаем заявки из других городов. Их представители хотят посмотреть результат работы и взять такой опыт себе «на вооружение», — добавила Татьяна Мандрыкина.

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