В Хабаровске ищут «Настоящих» героев

В Хабаровске стартовали очередные съемки фильма в рамках проекта «Настоящие». На этот раз картина будет посвящена обычным людям, проживающим в городе. При этом стать главным героем может любой житель.

— Сейчас мы уже снимаем первый ролик, который посвящен истории спортсмена-колясочника. 10 октября оно будет доступно для просмотра всем для того, чтобы люди имели представление о сути проекта. И только тогда мы откроем прием заявок в гугл-форме на участие в последующих короткометражках. При этом, стать героем «Настоящих» может хабаровчанин, кандидатуру которого выдвинули его знакомые, друзья, коллеги или родственники. Главное условие — претендент должен проживать в Хабаровске и отличаться добрыми поступками, иметь уникальную историю, которая в полной мере раскроет образ дальневосточника, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» куратор проекта Татьяна Мандрыкина.