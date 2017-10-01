В Хабаровске ищут «Настоящих» героев
В городе начали снимать фильмы о жителях краевой столицы.
В городе начали снимать фильмы о жителях краевой столицы.
В Хабаровске стартовали очередные съемки фильма в рамках проекта «Настоящие». На этот раз картина будет посвящена обычным людям, проживающим в городе. При этом стать главным героем может любой житель.
— Сейчас мы уже снимаем первый ролик, который посвящен истории
Воплотить проект «Настоящие» получилось благодаря муниципальному гранту общественной организации «Федерация парашютного спорта» размером в 100 тыс рублей. Съемки проходят при поддержке управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации Хабаровска.
— Всего планируется создать 2−3 короткометражных ролика. Но если проект вызовет большой резонанс в обществе, то это количество будет увеличено. К слову, сейчас мы уже получаем заявки из других городов. Их представители хотят посмотреть результат работы и взять такой опыт себе «на вооружение», — добавила Татьяна Мандрыкина.