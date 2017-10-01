Пожилых жителей Хабаровского края поздравил губернатор
Вячеслав Шпорт назвал приоритетом для власти заботу о гражданах преклонного возраста.
Вячеслав Шпорт назвал приоритетом для власти заботу о гражданах преклонного возраста.
День пожилых людей отмечается во всём мире 1 октября. Он был учрежден 27 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН. С праздником жителей региона поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
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«Самые ценные качества, за которые мы безгранично любим и уважаем представителей старшего поколения, — это чуткость к окружающим, терпение и милосердие», — отметил Вячеслав Шпорт.
Он добавил, что забота о гражданах преклонного возраста является приоритетом работы правительства края. В рамках госпрограммы «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» в регионе реализуются льготы и социальные гарантии, призванные повысить качество жизни этой категории граждан. В текущем году из краевого бюджета на эти цели планируют направить свыше четырёх миллиардов рублей.
«Дорогие земляки, представители старшего поколения! Выражаю вам признательность за вклад в развитие общества, за долгие годы труда, за мудрость. В конце октября мы отметим очередную годовщину Хабаровского края. Всё, что сделано за долгие годы — это в первую очередь ваша заслуга. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», — сказал губернатор края.