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08:49 (мск), источник: Восток Медиа

Пожилых жителей Хабаровского края поздравил губернатор

Вячеслав Шпорт назвал приоритетом для власти заботу о гражданах преклонного возраста.

Источник: Восток Медиа

День пожилых людей отмечается во всём мире 1 октября. Он был учрежден 27 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН. С праздником жителей региона поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По данным пресс-службы правительства региона, в Хабаровском крае сегодня проживают 309 тысяч человек преклонного возраста. В основном они находятся на заслуженном отдыхе, однако не теряют активности и продолжают участвовать в общественных делах.

«Самые ценные качества, за которые мы безгранично любим и уважаем представителей старшего поколения, — это чуткость к окружающим, терпение и милосердие», — отметил Вячеслав Шпорт.

Он добавил, что забота о гражданах преклонного возраста является приоритетом работы правительства края. В рамках госпрограммы «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» в регионе реализуются льготы и социальные гарантии, призванные повысить качество жизни этой категории граждан. В текущем году из краевого бюджета на эти цели планируют направить свыше четырёх миллиардов рублей.

«Дорогие земляки, представители старшего поколения! Выражаю вам признательность за вклад в развитие общества, за долгие годы труда, за мудрость. В конце октября мы отметим очередную годовщину Хабаровского края. Всё, что сделано за долгие годы — это в первую очередь ваша заслуга. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», — сказал губернатор края.

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