Пожилых жителей Хабаровского края поздравил губернатор

Источник: Восток Медиа

День пожилых людей отмечается во всём мире 1 октября. Он был учрежден 27 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН. С праздником жителей региона поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По данным пресс-службы правительства региона, в Хабаровском крае сегодня проживают 309 тысяч человек преклонного возраста. В основном они находятся на заслуженном отдыхе, однако не теряют активности и продолжают участвовать в общественных делах.

«Самые ценные качества, за которые мы безгранично любим и уважаем представителей старшего поколения, — это чуткость к окружающим, терпение и милосердие», — отметил Вячеслав Шпорт.

Он добавил, что забота о гражданах преклонного возраста является приоритетом работы правительства края. В рамках госпрограммы «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» в регионе реализуются льготы и социальные гарантии, призванные повысить качество жизни этой категории граждан. В текущем году из краевого бюджета на эти цели планируют направить свыше четырёх миллиардов рублей.