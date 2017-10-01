Четверть тысячи деревьев высадили в Железнодорожном районе Хабаровска
Большую часть саженцев предоставили работники транспортного направления.
Большую часть саженцев предоставили работники транспортного направления.
В Хабаровске появились новые деревья на территории Дворца культуры железнодорожников. В день общегородского субботника в этом районе дальневосточной столицы высадили 250 молодых саженцев.
По данным администрации Хабаровска, 50 лиственниц и лип предоставили комитет по управлению Железнодорожным районом совместно с МБУ «Горзеленстрой», 200 деревьев хвойных пород — Дальневосточная железная дорога.
Как сообщает
Отмечается, что в высадке деревьев приняли участие мэр Хабаровска Александр Соколов и начальник управления ДВЖД Николай Маклыгин, депутаты Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Штепа и Юрий Минаев, председатель комитета по управлению районом Денис Андреев, а также работники и