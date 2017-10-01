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08:50 (мск), источник: Восток Медиа

Четверть тысячи деревьев высадили в Железнодорожном районе Хабаровска

Большую часть саженцев предоставили работники транспортного направления.

В Хабаровске появились новые деревья на территории Дворца культуры железнодорожников. В день общегородского субботника в этом районе дальневосточной столицы высадили 250 молодых саженцев.

По данным администрации Хабаровска, 50 лиственниц и лип предоставили комитет по управлению Железнодорожным районом совместно с МБУ «Горзеленстрой», 200 деревьев хвойных пород — Дальневосточная железная дорога.

Как сообщает пресс-служба комитета, кроме новых насаждений совместными усилиями местных властей и ДВЖД возле культурного учреждения уже проложены пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны, началось проведение освещения. Запланировано создание проекта ландшафтного дизайна. Открытие новой парковой зоны ждет жителей микрорайона Хабаровск-2 в следующем году, к 160-й годовщине со дня образования города.

Отмечается, что в высадке деревьев приняли участие мэр Хабаровска Александр Соколов и начальник управления ДВЖД Николай Маклыгин, депутаты Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Штепа и Юрий Минаев, председатель комитета по управлению районом Денис Андреев, а также работники и ветераны-железнодорожники.

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